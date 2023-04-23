Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре. Армения призвала вмешаться Россию и ООН

час назад

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Автор фото, TOFIK BABAYEV

Баку установил контрольно-пропускной пункт в Лачинском коридоре - на единственной дороге, соединяющей Армению с Нагорным Карабахом.

Государственная пограничная служба Азербайджана заявила, что КПП должен "предотвратить незаконную перевозку живой силы, оружия и мин". Армения обвинения в этом категорически отвергает.

"Правительство Азербайджана, принимая во внимание продолжающееся систематическое и крупномасштабное использование дороги Лачин-Ханкенди в незаконных целях армянской стороной вопреки Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года и вытекающие из этого угрозы безопасности, приняло надлежащие меры для установления контроля в начальной точке дороги на границе между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении азербайджанского МИД..

Ереван заявил, что КПП на мосту Хакари в Лачинском коридоре грубо нарушает соглашение о прекращении огня 2020 года и призвал Россию выполнить свои обязательства, согласно которым Лачинский коридор должен находиться под контролем российских миротворцев.

"Мы призываем Российскую Федерацию наконец выполнить обязательство по пункту 6 Трехстороннего заявления, ликвидировав незаконную блокаду Лачинского коридора, и обеспечить вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности коридора, и призываем государства-члены ООН, имеющих мандат на сохранение международной безопасности, четко зафиксировать действия Азербайджана, подрывающие региональную безопасность, и предпринять действенные шаги по безоговорочному выполнению решения Международного суда ООН", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Армении.

22 февраля Верховный суд ООН обязал Азербайджан разрешить свободный проезд через Лачинский коридор, который был заблокирован с середины декабря прошлого года азербайджанскими протестующими, называвшими себя экологическими активистами. Армения утверждала, что они действуют по наущению и с согласия азербайджанских властей, тогда как власти Баку свою причастность к блокаде отрицали.

В постановлении Международного суда говорилось о нехватке продуктов питания, лекарств и других жизненно важных предметов медицинского назначения, что фактически лишило жителей Нагорного Карабаха жизненно важной помощи.

Баку должен "принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного движения лиц, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях", - говорилось в решении суда.

Ереван назвал блокаду попыткой "этнической чистки".

Автор фото, Getty Images

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Установление КПП в Лачинском коридоле - это первый подобный шаг, предпринятый официальным Азербайджаном после окончания войны 2020 года с Арменией. Согласно договору о прекращении огня, Баку обязан гарантировать безопасный проезд по Лачинскому коридору.

С тех пор дорогу патрулируют российские миротворцы. Однако Армения несколько раз обвиняла Москву в том, что из-за своего вторжения в Украину она не выполняет взятых на себя обязательств в рамках миротворческой миссии.

Международное сообщество считает Нагорный Карабах частью Азербайджана. Однако подавляющее большинство его жителей составляют этнические армяне, которые попытались отделиться от Азербайджана по результатам войны начала 1990-х.

Правительство США заявило, что оно "глубоко обеспокоено" установлением Азербайджаном контрольно-пропускного пункта на единственном сухопутном пути в Нагорный Карабах, подчеркнув, что это подрывает усилия по установлению мира в регионе.

На сайте Госдепартамента США опубликовано заявление, в котором говорится, что в Лачинском коридоре должно быть свободное и открытое передвижение людей и торговли. Вашингтон призвал обе стороны возобновить мирные переговоры, отказавшись от провокаций и насильственных действий на границе.