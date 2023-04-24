Скандал с китайским послом. Пекин заверяет страны бывшего СССР в уважении их суверенитета
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Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что Китай уважает суверенитет всех постсоветских государств. Заявление сделано на фоне скандала, вызванного словами китайского посла во Франции, который усомнился в статусе стран бывшего СССР в ходе телеинтервью на французском телевидении.
Острее всех на слова Лу Шая отреагировали Украина и страны Балтии. МИД Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник вызвали китайских послов в этих странах для разъяснений.
"Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН", - заявил в понедельник представитель МИД Китая Мао Нинг на брифинге с прессой, в ходе которого его спросили, следует ли считать слова посла во Франции официальной позицией Китая.
"После распада Советского Союза Китай одним из первых установил дипломатические отношения с новообразованными странами, и с этого момента всегда придерживался принципов взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений, дружбы и сотрудничества", - продолжил он.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал высказывания посла Лу Шая неприемлемыми и выразил надежду, что они не отображают позицию китайских властей.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в понедельник, что послам Китая в Литве, Латвии и Эстонии предложено объяснить, что означают слова Лу Шая.
"[...] следует напомнить им, что мы не постсоветские страны, а страны, которые были незаконно оккупированы Советским Союзом", - сказал Ландсбергис.
Страны Балтии призывают Евросоюз отнестись к ситуации с полной серьезностью и обсудить ее в ходе встречи глав МИД стран ЕС, которая пройдет в понедельник.
Более масштабное обсуждение отношений ЕС и Китая состоится на саммите блока в июне, заявил президент Евросовета Шарль Мишель.
Суть скандала
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эпизоды
Конец истории Подкаст
В пятницу вечером Лу Шай сказал, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое придало бы конкретную форму их статусу суверенных стран".
О принадлежности Крыма Украине Лу Шай сказал: "Это зависит от того, как вы смотрите на этот вопрос. Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза" [цитата по TF1 Info, популярному французскому вещательному каналу, входящему, как и LCI, в медиагруппу TF1].
Китайский дипломат также призвал прекратить "препирательства" по вопросу постсоветских границ.
В субботу Министерство иностранных дел Франции заявило, что "с тревогой приняло к сведению" эти высказывания, попросив Китай прояснить его позицию.
Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии резко осудили заявление китайского посла.
Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал заявления Лу Шая "прискорбными" и непонятными. Эстонское внешнеполитическое ведомство также собирается вызвать посла Китая в Таллинне. "Наша цель - дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония - суверенное государство", - сказал Тсахкна.
По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, заявление Лу Шая - одна из причин, по которым страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество в установлении мира в Украине".
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал высказывания посла "абсолютно неприемлемыми". "Мы ожидаем объяснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления", - заявил Ринкевич.
"Очевидные проблемы с географией"
Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в свою очередь, заявил, что у посла КНР либо "есть очевидные проблемы с географией", либо его заявление противоречит позиции официального Пекина "об усилиях по установлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".
Об этих усилиях говорилось и в совместной декларации Китая и Франции, опубликованной по итогам визита французского президента Эммануэля Макрона в Пекин в начале апреля. В ней стороны обязались "поддерживать все усилия по восстановлению мира в Украине".
"Все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве. Кроме, кстати, России, которая обманным путем заняла место в СБ ООН, - написал в твиттере советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. - Странно слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть большим политическим игроком - не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров".
История договоров о Крыме
- В феврале 1954 года власти СССР издали указ "О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР". "Учитывая территориальное тяготение Крымской области к Украинской ССР, общность экономики и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР", - говорилось в указе.
- 26 апреля 1954 года сессия Верховного Совета СССР утвердила изменения в Конституциях РСФСР и УССР относительно состава их территорий. Крым законодательно стал частью Украины.
- После распада Советского Союза годы Украина и Россия подписали несколько новых договоров, которые признавали территорию государств по состоянию на 1991 год.
- 17 марта 2014 года, после ввода в Крым российских войск и взятия ими под контроль основных военных и правительственных объектов, российский президент Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым независимым государством, а днем позже - договор о включении Крыма в состав Российской Федерации.
- Официально Крым признают частью России лишь шесть стран мира: Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея и Куба.
- Аннексия Крыма неоднократно осуждалась резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.
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