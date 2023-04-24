Скандал с китайским послом. Пекин заверяет страны бывшего СССР в уважении их суверенитета

час назад

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Автор фото, TF1 Info

Министерство иностранных дел Китая заявило в понедельник, что Китай уважает суверенитет всех постсоветских государств. Заявление сделано на фоне скандала, вызванного словами китайского посла во Франции, который усомнился в статусе стран бывшего СССР в ходе телеинтервью на французском телевидении.

Острее всех на слова Лу Шая отреагировали Украина и страны Балтии. МИД Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник вызвали китайских послов в этих странах для разъяснений.

"Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН", - заявил в понедельник представитель МИД Китая Мао Нинг на брифинге с прессой, в ходе которого его спросили, следует ли считать слова посла во Франции официальной позицией Китая.

"После распада Советского Союза Китай одним из первых установил дипломатические отношения с новообразованными странами, и с этого момента всегда придерживался принципов взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений, дружбы и сотрудничества", - продолжил он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал высказывания посла Лу Шая неприемлемыми и выразил надежду, что они не отображают позицию китайских властей.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в понедельник, что послам Китая в Литве, Латвии и Эстонии предложено объяснить, что означают слова Лу Шая.

"[...] следует напомнить им, что мы не постсоветские страны, а страны, которые были незаконно оккупированы Советским Союзом", - сказал Ландсбергис.

Страны Балтии призывают Евросоюз отнестись к ситуации с полной серьезностью и обсудить ее в ходе встречи глав МИД стран ЕС, которая пройдет в понедельник.

Более масштабное обсуждение отношений ЕС и Китая состоится на саммите блока в июне, заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

Суть скандала

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В пятницу вечером Лу Шай сказал, что страны бывшего СССР "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое придало бы конкретную форму их статусу суверенных стран".

О принадлежности Крыма Украине Лу Шай сказал: "Это зависит от того, как вы смотрите на этот вопрос. Есть история. Крым с самого начала принадлежал России. Это Хрущев подарил Крым Украине во времена Советского Союза" [цитата по TF1 Info, популярному французскому вещательному каналу, входящему, как и LCI, в медиагруппу TF1].

Китайский дипломат также призвал прекратить "препирательства" по вопросу постсоветских границ.

В субботу Министерство иностранных дел Франции заявило, что "с тревогой приняло к сведению" эти высказывания, попросив Китай прояснить его позицию.

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии резко осудили заявление китайского посла.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна назвал заявления Лу Шая "прискорбными" и непонятными. Эстонское внешнеполитическое ведомство также собирается вызвать посла Китая в Таллинне. "Наша цель - дать понять, что такие взгляды неприемлемы, а Эстония - суверенное государство", - сказал Тсахкна.

По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, заявление Лу Шая - одна из причин, по которым страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество в установлении мира в Украине".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал высказывания посла "абсолютно неприемлемыми". "Мы ожидаем объяснений от китайской стороны и полного опровержения этого заявления", - заявил Ринкевич.

"Очевидные проблемы с географией"

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко, в свою очередь, заявил, что у посла КНР либо "есть очевидные проблемы с географией", либо его заявление противоречит позиции официального Пекина "об усилиях по установлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН".

Автор фото, EPA Подпись к фото, Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин во время военного парада в центре Пекина

Об этих усилиях говорилось и в совместной декларации Китая и Франции, опубликованной по итогам визита французского президента Эммануэля Макрона в Пекин в начале апреля. В ней стороны обязались "поддерживать все усилия по восстановлению мира в Украине".

"Все постсоветские страны имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве. Кроме, кстати, России, которая обманным путем заняла место в СБ ООН, - написал в твиттере советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк. - Странно слышать от представителя страны, щепетильно относящейся к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть большим политическим игроком - не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров".

История договоров о Крыме