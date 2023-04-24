Долина Павших в Испании: вслед за Франко из мавзолея вынесли тело лидера фалангистов Хосе Антонио де Ривера

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники фалангистов с портретом де Риверы на пути похоронного кортежа

Власти Испании эксгумировали и перезахоронили тело основателя Испанской фаланги Хосе Антонио де Риверы в рамках борьбы с наследием диктатуры Франко.

Рано утром в понедельник два черных катафалка прибыли к вырубленной в скале гигантской базилике, где покоились останки лидера испанских фалангистов Хосе Антонио де Риверы, чтобы произвести эксгумацию и перевезти его останки на мадридское кладбище Сан Исидоро, где покоятся другие члены семьи де Ривера.

Хосе Антонио де Ривера (1903-1936) был основателем и главой националистической ультраправой партии Испанская фаланга в 1933 - 1936 годах.

Операция была проведена через полгода после того, как левое правительство Испании приняло так называемый Закон о сохранении демократической памяти. По этому закону лица, связанные с военным переворотом 1936 года и последовавшей гражданской войной в Испании не могут быть захоронены в важных общественных местах, где их могилы могут стать предметом поклонения.

Новый закон пришелся по нраву далеко не всем. Так лидер ультраправой партии Голос Сантьяго Абаскаль обвинил власти в желании "вновь осквернить могилы и раскопать ненависть".

Однако потомки де Риверы, пусть и после судебных препирательств, подчинились этому закону и дали согласие на перезахоронение его останков в фамильном склепе на кладбище Сан Исидоро, причем сами выбрали дату 24 апреля, поскольку в этот день исполнилось ровно 120 лет со дня его рождения.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Останки де Риверы перезахоронили в семейном склепе на кладбище Сан Исидро

Хосе Антонио Примо де Ривера, сын испанского диктатора Мигелья Примо де Риверы, правившего страной с 1923 по 1930 годы, был основателем крайне правой партии фалангистов и сторонником генерала Франко. Он попал в плен к республиканцам в самом начале гражданской войны и был расстрелян в Аликанте в 1936 году по обвинению в антиправительственном мятеже.

Де Ривера и после смерти никак не может обрести покой: его прах будет перемещен уже в пятый раз. Сначала его тело успело побывать в двух братских могилах в Аликанте. Потом, в 1939 году, гроб с прахом Де Риверы был перевезен за 500 километров в прибрежный город Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, резиденцию испанских монархов, где также находятся многие их усыпальницы.

Однако 20 лет спустя генерал Франко распорядился построить гигантский мемориальный комплекс в Долине Павших, чтобы почтить память всех погибших в гражданской войне.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мемориальный комплекс в Долине Павших венчает каменный крест в память обо всех погибших в гражданской войне

В строительстве комплекса принимали участие около 20 тысяч политзаключенных, причем добровольно - отчасти из-за того, что им обещали за это сильно сократить сроки, но еще и потому, что комплекс создавался как дань памяти всем погибшим на войне, в том числе и республиканцам.

Когда строительство было завершено, останки де Риверы были перенесены туда и захоронены под алтарем базилики, вырубленной в скале.

В 1975 году к де Ривере-младшему присоединился и сам каудильо.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, У покойного де Риверы и основанного им движения до сих пор остаются горячие сторонники

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Правда, как утверждает биограф Франко Пол Престон, консервативный генерал и молодой герцог-повеса (де Ривера был представителем испанской знати, а на момент смерти ему исполнилось всего 33 года) сильно недолюбливали друг друга. Настолько, что Франко всячески препятствовал попыткам выкрасть де Риверу из плена или обменять его на кого-то из видных республиканцев, содержавшихся в фалангистских тюрьмах.

Отчасти, смерть де Риверы была даже на руку Франко: они избавился от опасного конкурента и подмял под себя фалангистов, объединив их со своей правой коалицией.

После смерти диктатора в стране стали все громче звучать голоса с требованием покончить с памятью о его авторитарном правлении.

В 2019 году прах самого генерала извлекли из мавзолея и перезахоронили, а в прошлом году Долине Павших в рамках все той же кампании по борьбе с наследием режима генерала Франко вернули ее прежнее название - долина Куэльгамурос.

"Это еще один шаг в переосмыслении значения этой долины, - заявил в пятницу журналистам глава аппарата испанского правительства Феликс Боланос. - Ни один человек и ни одна идеология, напоминающие о диктатуре, не должны прославляться там".

Сейчас власти переоборудуют гигантский мавзолей, где покоятся останки около 34 тыс. человек, как сторонников, так и противников Франко, с тем чтобы обеспечить доступ туда их родственникам.

Это должно стать частью плана по превращению комплекса в Долине Павших в мемориал всех 500 тыс. жертв гражданской войны в Испании.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: