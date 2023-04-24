Опрос перед коронацией: большинство британцев хотят сохранить монархию, но роялистов среди молодежи все меньше

час назад

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Автор фото, Chris Jackson Подпись к фото, На коронацию Карла III приглашены две тысячи гостей

Большинство британцев поддерживают свою монархию, показал опроc, проведенный британской аналитической компанией YouGov в преддверии коронации Карла III, которая состоится 6 мая.

Были опрошены почти 4600 человек. 58% респондентов ответили, что хотели бы сохранить монархию, 26% предпочли бы сами выбирать главу государства (в Британии им является монарх, а не премьер-министр) и 16% затруднились ответить.

Вместе с тем опрос выявил, что институт британской монархии пользуется слабой поддержкой у молодежи. Лишь треть молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет высказались в пользу традиций, остальные ответили, что совершенно не интересуются королевской семьей.

Поддержка монархии в основном держится на старшем поколении британцев. Среди опрошенных в возрастной группе 50-64 года роялисты составили 67%, в группе старше 65 лет таких 78%.

При этом у многих есть вопросы именно к личности Карла III, в то время как в целом они за монархию. 45% опрошенных считают, что он оторван от нужд и интересов общественности.

Этот показатель организаторы опроса находят особенно любопытным, учитывая, что много десятилетий принц Чарльз (его титул до восхождения на престол) ведет общественно значимую работу.

В 1970 году принц Чарльз, тогда еще наследник престола, основал фонд помощи молодым людям в возрасте от 11 до 30 лет из неблагополучных семей, и к 2020 году фонд помог в социальной адаптации примерно миллиону человек.

Новый монарх Великобритании также известен как активист в области защиты окружающей среды и борьбы с изменениями климата.

По мнению социологов, негативный настрой многих британцев в отношении Карла III связан с тем, что его восхождение на престол совпало с наихудшим в новейшей истории страны социальным кризисом.

На фоне резкого подорожания жизни многие семьи в настоящий момент едва сводят концы с концами, и содержание королевской семьи на народные деньги может вызывать раздражение, особенно у молодых людей.

Автор фото, WPA Pool Подпись к фото, Наблюдатели отмечают, что спад в настроениях британцев в отношении монархии связан именно с личностью нового монарха, а не с изменением отношения к институту в целом. Королева Елизавета II пользовалась любовью всей нации, даже ее республикански настроенной частью

Недовольство общественности также вызывает дороговизна коронации, которую оплатит правительство страны. Многие считают, что у правительства в настоящий момент есть более насущные статьи расходов.

Стоимость коронации будет обнародована только после ее проведения, речь идет о миллионах фунтов стерлингов. Последняя коронация королевы Елизаветы II обошлась казне в 20,5 млн фунтов.

Роялисты настаивают, что королевская семья приносит стране огромные доходы, привлекая туристов и открывая для посещения свои замки. От одной только сувенирной продукции, связанной с членами королевской семьи, экономика Британии получает прибыль в десятки миллионов.

Независимый опрос Би-би-си показал, что 54% британцев считают королевскую семью полезной для экономики.