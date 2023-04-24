Судан: госсекретарь США объявил трехдневное перемирие. Соблюдается ли оно, неясно

29 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бои в столице Судана Хартуме идут уже девять дней

Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник объявил, что воюющие стороны в Судане согласились на трехдневное перемирие, которое должно было начаться в полночь по местному времени.

Это уже третье за девять дней боев объявление о перемирии, и предыдущие два были сорваны.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Барбара Ашер-Плетт, Энтони Блинкен не объяснил, почему он считает, что на этот раз боевые действия действительно будут прекращены.

Блинкен рассказал лишь, что договоренность о прекращении огня с военизированным формированием "Силы быстрой поддержки" (СБП) и регулярной армией была достигнута в результате 48 часов переговоров.

СБП подтвердили слова Блинкена, выпустив заявление о том, что они готовы полностью прекратить огонь.

Армия Судана, однако, пока заявлений не делала.

В ходе боев, вспыхнувших в Судане 15 апреля, погибли как минимум 400 человек.

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Из-за боев жители столицы Судана, Хартума, вынуждены в основном сидеть по домам, и у них заканчиваются еда и вода. В некоторых местах поврежден водопровод, и многим хартумцам пришлось отправляться за водой к реке Нил.

Перемирие, если оно будет соблюдаться, позволит мирным жителям покинуть город. Кроме того, иностранные государства надеются, что они смогут эвакуировать из Судана своих граждан.

В Хартуме и Судане в целом нет или почти нет и интернета: по данным группы мониторинга сети NetBlocks, в целом по стране уровень использования интернета сейчас составляет 2% от обычного, а в Хартуме интернет полностью пропал с вечера воскресенья.

Бои между суданской регулярной армией и военизированным формированием "Силы быстрой поддержки" вспыхнули 15 апреля, после того, как командир СБП, генерал Мохамед Хамдан Дагало рассредоточил своих бойцов по стране, что армия восприняла как угрозу.