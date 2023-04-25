Ракетный удар по Купянску: разрушен городской музей, один человек погиб
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Российские военные нанесли удар по центру Купянска в Харьковской области, разрушив здание городского музея, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что по городу были выпущены две ракеты С-300 и одна из них попала в гражданский объект.
Зеленский опубликовал видео с последствиями удара, на котором видно значительно поврежденное двухэтажное здание.
"Пока известно о погибшей сотруднице музея и десяти раненых. Под завалами еще есть люди", - написал Зеленский.
По словам Синегубова, в результате удара получили ранения 10 человек, трое из них госпитализированы, а под завалами остаются два человека.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Российские военные данные об ударе по Купянску пока не комментировали.
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