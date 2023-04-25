Ракетный удар по Купянску: разрушен городской музей, один человек погиб

22 минуты назад

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Автор фото, Andriy Yermak/Telegram Подпись к фото, Последствия удара по Купянску (кадр из видео, опубликованного главой Офиса президента Украины)

Российские военные нанесли удар по центру Купянска в Харьковской области, разрушив здание городского музея, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что по городу были выпущены две ракеты С-300 и одна из них попала в гражданский объект.

Зеленский опубликовал видео с последствиями удара, на котором видно значительно поврежденное двухэтажное здание.

"Пока известно о погибшей сотруднице музея и десяти раненых. Под завалами еще есть люди", - написал Зеленский.

По словам Синегубова, в результате удара получили ранения 10 человек, трое из них госпитализированы, а под завалами остаются два человека.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.