Президент США Джо Байден объявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году

42 минуты назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Joe Biden has no major challengers meaning a smooth path to the Democratic nomination is almost certain

Президент США Джо Байден объявил, что снова будет баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Он сообщил об этом, опубликовав трехминутное видео, которое начинается со слова "свобода".

В ролике Байден говорит о том, что считает наиболее важными вопросами своей кампании: правах на аборты, защите демократии и избирательных прав, а также социальных гарантиях американцев.

Байден заявил, что у избирателей будет выбор оставить следующему поколению "больше или меньше свободы", "больше прав или меньше".

"Каждому поколению американцев приходилось переживать момент, когда им нужно было защищать демократию, отстаивать наши личные свободы, отстаивать наши право голоса и гражданские права. Этот момент настал для нас", - заявил Байден.

Байден опубликовал свое видеообращение 25 апреля - именно в этот день четыре года назад политик объявлял о своем выдвижении на первый срок.