Бойня в Техасе: пятеро погибших, включая ребенка

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Мотивы этого массового убийства в Техасе остаются под вопросом

Вооруженный злоумышленник открыл огонь по жителям дома в Техасе, застрелив пятерых человек, в том числе восьмилетнего ребенка.

Среди его жертв были также две женщины, которые, по словам полиции, прикрыли своими телами других детей.

Трагедия произошла поздно вечером в пятницу в небольшом городке Кливленд в 70 километрах к северо-востоку от Хьюстона.

По словам местного шерифа, полиция ведет розыск подозреваемого в убийствах мексиканца, вооруженного полуавтоматической винтовкой.

Судя по всему он был пьян, когда начал стрельбу возле дома, а когда жители потребовали, чтобы он прекратил огонь, он начал стрелять в них.

В общей сложности на тот момент в доме находилось 10 человек, все они были из Гондураса. Полиция не раскрывает их имен и не сообщает, какое отношение они могли иметь к стрелку.

Соседка погибших Вероника Пинеда рассказала, что слышала стрельбу, но она ее не удивила: "Это обычное дело, в этом районе всегда стреляют. Они всегда вызывают полицию, но с этим ничего не поделаешь".

"Так что вчера я услышала стрельбу и подумала: обычный день. Не могла представить, что такое случится",- сказала она, имя в виду гибель ее соседок.

Всего несколькими днями ранее на западе Техаса на молодежной вечеринке произошла другая перестрелка, в результате которой ранения получили 9 человек.

А за две недели до этого в Алабаме четыре молодых человека были застрелены на дне рождения местной школьницы, отмечавшей свое 16-летие.