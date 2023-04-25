Байден объявил, что хочет на второй президентский срок в 2024 году
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Байден выдвигает свою кандидатуру на выборы в 2024 году
Президент США Джо Байден официально объявил, что будет участвовать в президентских выборах 2024 года.
"Каждому поколению американцев приходилось переживать момент, когда им нужно было защищать демократию, отстаивать наши личные свободы, отстаивать наши право голоса и гражданские права. Этот момент настал для нас", - заявил Байден.