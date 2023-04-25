В КС России подали жалобы на статью о "дискредитации" армии. Илья Яшин среди тех, кто требует ее отмены

29 минут назад

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Автор фото, NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

В Конституционный суд (КС) России обратились более десяти российских граждан с жалобами на статью 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях о дискредитации российской армии. Все они не смогли оспорить штраф по этой статье в российских судах. Заявители просят КС признать ее не соответствующей Конституции и отменить. Такие жалобы подадут в ближайшее время еще около десятка человек, в том числе осужденный на 8,5 года по делу о "военных фейках" Илья Яшин.

Жалобы около 20 россиян (текст есть в распоряжении Би-би-си) подготовила коалиция адвокатов, юристов и правозащитников, в том числе из ОВД-Инфо и фонда "Русь Сидящая" (обе организации признаны в России "иностранными агентами") и незарегистрированного Центра защиты прав человека "Мемориал", созданного бывшими сотрудниками ликвидированного Правозащитного центра "Мемориал". По данным ОВД-Инфо, в России возбуждено уже 6296 дел по этой статье.

Оспорить конституционность нормы закона граждане могут лишь после того, как он будет применен в конкретном деле. Все заявители не смогли добиться отмены в судах присужденных им штрафов. Около десяти человек уже получили отказ Верховного суда и обратились в КС, остальные планируют сделать это в ближайшее время, рассказала Би-би-си юрист ОВД-Инфо Мария Немова.

По ее словам, такую жалобу в понедельник подписал и находящийся в СИЗО Москвы оппозиционный политик Илья Яшин, который ранее был оштрафован по административной статье о дискредитации армии, а затем осужден на 8,5 года колонии по уголовной статье о "военных фейках". Он привлечен к ответственности за посты в фейсбуке и личном телеграм-канале, видео на youtube с осуждением войны. Сегодня или завтра жалоба Яшина поступит в КС.

По данным коалиции юристов, заявителей по этому делу штрафовали за одиночные пикеты с антивоенными плакатами - в том числе, например, со словами "Я в ужасе от того, что делает государство РФ с нашим ближайшим другом и нашей страной. Please Stop The War. Я не хочу бояться будущего" или просто "МИР". Штрафовали россиян за плакаты с обращениями к президенту - "Путин, это преступление против людей" и благодарностью "тем, кто отказался убивать и умирать", за рисунки флагов РФ и Украины, карту России, закрашенную в цвет пацифистского сине-белого флага, или рюкзак с надписью "Я против войны в Украине".

Заявители напоминают, что называть войной контртеррористическую операцию в Чечне никто не запрещал и за протесты против нее никого не преследовали, а вот в нацистской Германии за это казнили.

Дискриминация и нарушение процедуры

Статья 20.3.3 КоАП была принята через восемь дней после начала войны в Украине. Она предусматривает штрафы от 30 до 50 тыс. рублей для граждан за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в так называемой "спецоперации".

Заявители просят КС признать, что статья нарушает конституционные права на свободу совести, мысли и слова, свободу собраний и запрет на установление какой-либо идеологии как государственной или обязательной.

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Кроме того, статья, по их мнению, нарушает принцип равенства и запрет дискриминации, поскольку штрафы предусмотрены исключительно за антивоенную критику.

Например, 18 марта 2022 года в Москве на митинге-концерте "Zа мир без нацизма" в поддержку действий Вооруженных сил РФ в Украине присутствовало более 203 000 человек, выступал Владимир Путин. 22 февраля 2023 года в Москве прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На этом мероприятии Путин и другие выступающие вновь публично выразили поддержку использования армии в Украине. В мероприятии приняло участие более 200 000 человек. Более того, регулярно в школах, детских больницах и садах проводятся различные флешмобы, где представители этих учреждений вовлекают несовершеннолетних в участие в мероприятиях в поддержку военных действий в Украине. Никто из участников и организаторов таких публичных мероприятий не привлекался к ответственности, говорится в жалобах.

Заявители настаивают, что состав данного правонарушения является формальным - статья позволяет штрафовать за действия и призывы, якобы направленные на дискредитацию, даже если никакие последствия этого не наступили.

Статья "не просто не преследует ни одну из конституционно одобряемых целей ограничения прав, но фактически направлена на достижение скрытой антиконституционной цели подавления любой формы политического плюрализма и инакомыслия", говорится в жалобах.

Кроме того, заявители настаивают, что поправка в КоАП была внесена в Госдуму с нарушением регламента - сразу ко второму чтению законопроекта с совсем другой концепцией, принята за один день и без обсуждения по существу.

Позиция КС и международных органов

Заявители также цитируют мнение международных правозащитных органов - как комиссара по правам человека Совета Европы, из которого Россия год назад была исключена, - что введение ответственности в том числе за "дискредитацию" и призывы к публичным протестам не оставляет места для свободы слова и мнения о войне, так и спецдокладчиков по свободе слова ООН и ОБСЕ (членом которых является Россия), а также Межамериканской комиссии по правам человека и Африканской комиссии по правам человека и народов. Они в совместном заявлении назвали ограничения свободы антивоенных высказываний в России "репрессивными" и нацеленными на создание государственной монополии на информацию, что нарушает международные обязательства России.

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS Подпись к фото, Никто из участников и организаторов массовых публичных мероприятий в поддержку оккупации Украины не привлекался к ответственности

Комитет по правам человека ООН, чью позицию, по решению Конституционного суда, власти России обязаны учитывать в конкретных делах, подчеркивал, что не следует запрещать критику таких структур, как армия или административный аппарат - поскольку пределы допустимой критики в отношении должностных лиц (профессиональных политиков), их действий и убеждений шире, чем в отношении частных лиц.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям также неоднократно заявляла, что вооруженные силы не обладают иммунитетом от критики. В решении по делу осужденного муниципального депутата Алексея Горинова рабочая группа ООН отдельно подчеркнула, что запрет антивоенных высказываний перевернул бы Международный пакт о гражданских и политических правах с ног на голову, особенно его статью, согласно которой "любая пропаганда войны запрещается".

В жалобе также цитируются позиции самого Конституционного суда - он, ссылаясь на практику Европейского суда по правам человека, подчеркивал, что ограничения политических выступлений и выступлений по важным вопросам общественной жизни могут негативно сказаться на общем уважении свободы самовыражения.

Заявители отмечают, что статья 20.3.3 КоАП предусматривает штрафы, которые в два-три раза превышают минимальный размер оплаты труда в России - что охлаждает в обществе готовность вступать в дискуссии по критическим важным вопросам, тем более с учетом того, что при повторном нарушении человеку грозит уже до трех лет колонии.

Исторический опыт антивоенных протестов

В истории Российской Федерации обсуждение и распространение информации и мнений о военных действиях ранее не ограничивалось, отмечают заявители. Во время войны в Чечне было множество критических дискуссий и споров в СМИ - в том числе с критикой официальной позиции государства, при этом называть войной "операцию по восстановлению конституционного порядка" или "контртеррористические мероприятия" на Северном Кавказе никто не запрещал. В Москве проходили антивоенные митинги в 1995 и 2000 годах. В отношении лиц, выражающих свое несогласие с действиями Вооруженных сил России, никаких санкций не применялось.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Полиция задерживает протестующих против войны в Украине. Москва. сентябрь 2022 г.

Заявители также напоминают об опыте зарубежных стран, где, несмотря на массовые протесты против военных действий во Вьетнаме, в Афганистане и Ираке, не было законов, содержащих ограничения, подобные российским.

А вот в нацистской Германии преследования за антивоенную позицию осуществлялись на основании "Закона против коварных нападок", а также по статьям о разложении вооруженных сил и военной измене. 22 февраля 1943 года были приговорены к смертной казни члены молодежной антифашистской группы "Белая Роза", в вину которым вменили распространение антивоенных брошюр. Впоследствии в силу Закона об отмене несправедливых судебных решений национал-социалистов в уголовном правосудии были отменены все приговоры за "коварные нападки", "разложение вооруженных сил" и "военную измену". В 2012 году Русская православная церковь причислила одного из участников "Белой Розы" Александра Шмореля к лику святых.

Ограничение критических высказываний и выражения антивоенных взглядов и убеждений по данным вопросам не может считаться необходимым в демократическом обществе, говорится в жалобе в КС. Понуждение отказаться от таких убеждений и высказываний - это покушение на саму личность, ее достоинство и противоречит принципу признания прав и свобод человека как наивысшей ценности, закрепленному в Конституции.

"Подходящей реакцией на такую критику было бы предоставление правдивой и объективной информации по волнующему общество вопросу, в данном случае о ведении военных действий, а также платформы для обсуждения и обмена мнениями", - настаивают авторы жалоб.

"Идея очищения общества от предателей, которые критикуют использование Вооруженных Сил, поражения их в правах несовместима с принципом равенства прав граждан и запрета дискриминации, усиливает противоречия в обществе и препятствует демократической дискуссии", - резюмируют авторы жалоб.

Они просят КС признать, что статья "о дискредитации" нарушает более десятка норм Конституции, отменить эту статью КоАП и указать, что все решения о штрафах по этой статье должны быть пересмотрены.

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