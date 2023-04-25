Умер "король калипсо" - американский актер и певец Гарри Белафонте

25 апреля 2023, 14:34 GMT Обновлено 27 минут назад

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Автор фото, Reuters

Американский актер и певец Гарри Белафонте, прозванный королем музыки калипсо, скончался у себя дома на Манхэттене в возрасте 96 лет.

В качестве официальной причины смерти певца его представитель Кен Саншайн назвал сердечную недостаточность.

Белафонте - один из самых успешных чернокожих певцов в истории американской поп-музыки. Мировую известность ему принесли такие хиты, как Island In The Sun, Mary's Boy Child и Day-O (The Banana Boat Song).

Однако не меньшую популярность он приобрел в качестве борца за гражданские права американских чернокожих.

Король калипсо

Белафонте родился в Гарлеме, штат Нью-Йорк, в 1927.

Школу он не окончил: США вступили во Вторую мировую войну - и Гарри пошел работать грузчиком боеприпасов.

После войны он твердо вознамерился стать актером и начал изучать драматическое искусство в мастерской мастерской Эрвина Пискатора - вместе с будущими звездами Голливуда Мардоном Брандо и Тони Кертисом.

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Занятия он оплачивал, давая концерты в нью-йоркских клубах, где он и завел знакомства в сфере шоу-бизнеса - и в 1949 подписал свой первый контракт.

Для записи альбома Белафонте изучал архивы песен народов Карибского бассейна в Библиотеке Конгресса США - и в итоге остановился на музыке калипсо, на которой выросли его родители.

Восходящая чернокожая звезда вызвала резкий прилив интереса к этому полузабытому музыкальному жанру такими песнями, как Banana Boat Song и Jamaica Farewell, обе - с третьего альбома Calypso.

Выпущенная в 1956 году, эта пластинка возглавила чарты Billboard и стала первым в истории альбомом сольного исполнителя, проданным в США тиражом более миллиона экземпляров.

За свою карьеру он записал более 30 альбомов, включая совместные записи со многими музыкантами, среди которых был и Боб Дилан, впервые записавший игру на губной гармошке для альбома Белафонте 1962 года Midnight Special.