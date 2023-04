Умер "король калипсо" - американский актер и певец Гарри Белафонте

Белафонте - один из самых успешных чернокожих певцов в истории американской поп-музыки. Мировую известность ему принесли такие хиты, как Island In The Sun, Mary's Boy Child и Day-O (The Banana Boat Song).