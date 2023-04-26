"Зуб за зуб". Активы европейских энергокомпаний Fortum и Uniper в России передали под внешнее управление

час назад

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Автор фото, Lukas Schulze/Getty Images

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому он сможет в ответ на национализацию российских активов за рубежом передавать под временное управление имущество иностранных компаний в России.

В указе Путина говорится, что эти "безотлагательные меры" принимаются в ответ на недружественные действия США и "примкнувших к ним" иностранных государств и международных организаций.

Федеральное агентство по управлению госимуществом (Росимущество) в соответствии с указом назначается временным управляющим таких активов. Росимущество сможет заменять собственника движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг и долей в уставном капитале.

Активы, в отношении которых вводится внешнее управление, перечислены в приложении к указу. Это акции российских энергетических "дочек" европейских энергокомпаний - 83,73% акций российской "Юнипро" (принадлежит немецкому концерну Uniper) и 98% акций "Фортум" (принадлежит финской Fortum).

Энергокомпания Fortum, большей частью которой владеет Финляндия, - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую энергетику. В мае прошлого года она объявила, что планирует уйти из России, как ушли многие иностранные компании после российского вторжения в Украину.

На днях в интервью агентству Reuters представители компании сказали, что процесс ее выхода из России продолжается и продажа активов внутри страны остается для нее приоритетом, но подробностей они не предоставили.

Что касается компании Uniper, которая была национализирована Германией прошлым летом, то в своем отчете по итогам 2022 года она заявляла, что в ноябре на фоне постоянно меняющихся санкционных правил пытается максимально дистанцироваться от своего российского филиала АО "Юнипро". При этом продажа "Юнипро" российскому покупателю оставалась под вопросом, так как для этого было необходимо разрешение президента России, которого она не получала.

В отчете также объяснялось, что руководство "Юнипро" уже некоторое время не принимало участия в информационных процессах Uniper, а финансовые потоки и IT-системы головной и дочерней компаний были разделены. В результате "Юнипро" была деконсолидирована от Uniper, и в финансовых отчетах на конец года сообщалось, что ее деятельность была остановлена.

Инициатива Костина

24 апреля в эфире телеканала "Россия 24" глава ВТБ Андрей Костин предложил действовать по принципу "зуб за зуб" и изымать имущество компаний из "недружественных" стран и передавать его российским предприятиям.

Тогда же банкир обратил внимание на финский концерн Fortum. По его словам, Хельсинки сейчас "не очень дружественные" для России. Поэтому он предложил передать Fortum, которую оценивают "в миллиарды долларов", под управление Интер РАО или другой управленческой компании. "Пусть управляют и платят государству за это деньги", - предложил он (цитата по "Интерфаксу").

Костин считает, что разрешать продажу активов уходящим из страны компаниям можно лишь в отдельных случаях, несмотря на привлекательность покупки "за полцены того, что стоит в два раза дороже".

Агентство Reuters отмечало, что банк ВТБ был вынужден закрыть свои европейские подразделения в связи с введением санкций после начала войны в Украине. "Нам сказали, что (наша немецкая дочерняя компания) больше не имеет права работать", - говорил Костин. По его словам, подразделение было передано в административное управление, его активы будут проданы, а все оставшиеся будут заморожены до снятия санкций.

Ссылаясь на пример Fortum, Костин спросил: "Почему бы, скажем, не взять ее в управление?", добавив, что управляющая компания, такая как Интер РАО, могла бы управлять ею и выплачивать деньги российскому правительству.

"А когда санкции закончатся, мы вернем его им. Это справедливо", - сказал он.

Идеи внутри ЕС

В марте издание Politico сообщало, что ЕС изучает законные варианты использования замороженных активов России, включая их инвестирование для получения прибыли. Эти средства можно было бы направить на восстановление Украины, писало издание.

Если санкции будут сняты, владелец замороженных активов сможет вернуть капитал и доходы, которые были оговорены в контракте до заморозки, но любые доходы сверх этого, по мнению Еврокомиссии, могут быть присвоены и использованы для восстановления Украины.

В документе Еврокомиссии, подготовленном для обсуждения на встрече в конце марта, говорилось, что вложение этих средств в "ликвидные активы с высоким рейтингом" и с относительно коротким сроком погашения может принести "значительный годовой доход со средним значением около 2,6%", писало Politico. Инвестиции в акции принесут больше прибыли, но могут обернуться убытками в размере до 4 млрд евро в год, что повлечет за собой "политические и финансовые последствия", если ЕС придется возмещать эти убытки России, говорится в документе.