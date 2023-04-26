"Это закончится адом". О чем был предполагаемый телефонный разговор миллиардера Троценко

33 минуты назад

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Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, Роман Троценко отрицает, что это его голос звучит на аудиозаписи

В интернете появилась аудиозапись разговора, как предполагается, российского миллиардера Романа Троценко со своим знакомым. В разговоре оба собеседника критикуют власть в России, а также лично президента Владимира Путина. За последний месяц это уже вторая утечка частного разговора представителей российской элиты.

Аудиозапись разговора, состоявшегося, предположительно, между миллиардером Романом Троценко и его знакомым (это может быть бизнесмен Николай Матушевский) была выложена в открытый доступ. Ссылку на файл журналисты "Системы" (расследовательский проект "Настоящего Времени" и "Радио Свобода", признанных в России "иноагентами") получили по электронной почте.

Роман Троценко занимает 38 строчку в рейтинге российских миллиардеров в списке Forbes Russia. В прошлом бизнесмен был президентом "Объединенной судостроительной компании" и советником президента "Роснефти" Игоря Сечина. Николай Матушевский, создатель московского дизайн-завода "Флакон" и, как утверждает "Система", давний приятель Троценко.

На опубликованной записи слышен разговор двух мужчин, которые называют друг друга Рома и Коля. В начале беседы они обсуждают Бали и жизнь на острове. "Мне в последнее время прям тяжело было в России, я понимал, что что-то не то, нефиг там делать", - в частности, говорит "Коля", а его собеседник с этим тезисом соглашается.

После этого они переходят к обсуждению войны и ситуации в России. "К сожалению, Россия, которую мы так искренне любим, оказалась в лапах каких-то мудил, ***. Которые исповедуют, ***, какие-то странные композиции, ***, XIX века. Это ничем хорошим не может закончиться, это закончится адом, ***. Люди будут убивать друг друга на улицах Москвы", - говорит "Рома" (цитата по "Системе"). "Коля" рассказывает, что посмотрел недавно ролик с нарезкой новогодних поздравлений президентов, "начиная с Ельцина [...] по последний, когда этот придурок не на фоне елки, как всегда, а военных".

"Как может жить и развиваться страна, где единственной идеологией является зарабатывание бабок и удержание власти одной группой людей? - говорит мужчина с голосом, который приписывается Троценко. - Никакой же концепции "дальше" нет. Они помрут, [блин], в какой-то момент времени и не оставят за собой ничего. Это просто будет выжженная пустыня".

"Рома" на аудиозаписи советует "Коле" за 2023 год "всех близких вытащить, деньги вытащить, - все, что тебе надо".

Согласно публикации "Системы", Троценко подтвердил проекту, что знает Матушевского, но утверждал, что не общался с ним больше года. Голос "Романа" с аудиозаписи не похож на голос Троценко, сказал его знакомый из и предполагает, что запись могли сфабриковать конкуренты: "Он крупный бизнесмен, где-то кому-то мешает".

Журналисты проекта связались и с Матушевским. Он заявил, что "этого разговора не было" и что в последний раз он общался с Троценко в 2022 году, но никогда не обсуждал политику. "Я думаю, это фейк или чья-то дурацкая шутка с применением ИИ [искусственного интеллекта]", - заявил Матушевский.

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Увидеть "окно возможностей" в длинной войне. Спецкорреспондент Русской службы Би-би-си Илья Барабанов о том, что можно узнать из очередного слитого разговора представителей российской элиты

Новая запись за вряд ли разойдется на мемы, как предполагаемая беседа бывшего сенатора Фархада Ахметова с продюсером Иосифом Пригожиным, но диагнозы новые жертвы "слива" ставят такие же.

Собеседники сходятся на том, что власть в стране захвачена группой не очень умных людей, главная идеология которых - осваивать бюджеты и максимально долго эту власть удерживать. Так что в условиях изоляции и западных санкций никаких перспектив в России в ближайшее десятилетие они не видят.

Как и в случае с разговором "Ахмедова" с "Пригожиным", нынешняя публикация вряд ли является попыткой как-то расколоть российскую элиту. Скорее, продемонстрировать ее настоящие настроения на фоне декларируемой всеми лояльности Владимиру Путину.

Новая запись интересна тем, какие "окна возможностей" крупный бизнес видит в затянувшейся войне. Если 2022 год стал просто катастрофой, то в 2023-м, если вдруг кто-то что-то не понял за прошлый год, они видят время, когда из России можно успеть вывезти семью, активы, деньги и попытаться начать что-то новое в другом месте. Например, в Индонезии.

Собеседники сходятся в том, что после выборов 2024 года гайки в России закрутят окончательно и, возможно, эвакуироваться будет уже поздно. Из апреля 2023 года сложно представить, какие еще гайки в России можно закрутить, но в Кремле и Совете безопасности сидят творческие люди, так что, конечно, можно ожидать и ухудшения ситуации.

Второй случай

Опровержения с аргументом про якобы сгенерированный нейросетью разговор уже давали предполагаемые участники прошлого "слива".

В начале марта в интернет попала запись разговора, как предполагается, российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина с бывшим членом Совета Федерации и миллиардером Фархадом Ахмедовым. На аудиозаписи, на которую обратили внимание только к концу месяца, собеседники в резких выражениях критикуют российское руководство за развязанную войну против Украины.

В частности, "Пригожин" на записи делится с собеседником слухом о том, что "Игорь Иванович, Сергей Викторович и Золотов" якобы объединились и "обвиняют во всем" министра обороны России Сергея Шойгу, за глаза называя его *** [недотёпой].

"Они самые *** люди. Мое мнение простое: они ведут себя, как короли, как боги, ***. Конченые они твари… Ничего хорошего о них я сказать не могу. Они подонки, ***", - продолжает голос, предположительно принадлежащий 53-летнему продюсеру Пригожину, наиболее известному в этом качестве по работе со своей женой-певицей Валерией. Пара на протяжении многих лет демонстрировала в СМИ и соцсетях поддержку российской власти и лично Владимира Путина.

Собеседник "Пригожина", как понятно из их разговора, находился в тот момент в Баку и тоже оценивал происходящее в России критически: "Ситуацию они просрали. Страну они просрали. Все они просрали. Все-все они просрали".