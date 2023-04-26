Табачная компания BAT выплатит в США 635 млн долларов за торговлю с Северной Кореей

48 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ким Чен Ын - заядлый курильщик (фото 2017 года)

Табачная компания British American Tobacco выплатит властям США 635 млн долларов за то, что ее дочерняя фирма в нарушение санкций продавала табак и сигареты Северной Корее.

Соглашение о выплате компания BAT во вторник заключила с министерствами юстиции и финансов США. Глава компании Джек Баулз заявил, что BAT глубоко сожалеет о допущенном нарушении.

Сингапурская дочерняя фирма BAT признала, что в 2007-2017 гг поставляла сигареты в Северную Корею, против которой США ввели жесткие санкции за разработку ядерного оружия и баллистических ракет.

British American Tobacco - одна из крупнейших табачных компаний в мире. Ей принадлежат такие марки сигарет, как Lucky Strike, Dunhill и Pall Mall.

Заместитель генерального прокурора США Мэтью Олсен рассказал на брифинге во вторник, что соглашение с BAT стало результатом долгого расследования, и что эта выплата станет крупнейшим в истории министерства юстиции штрафом за нарушение санкций против Северной Кореи.

По словам Олсена, BAT создала сложную цепочку из дочерних фирм, чтобы обходить санкции и продавать табак и табачные изделия Северной Корее. На этом бизнесе эти фирмы в 2007-2017 годах выручили, по подсчетам министерства юстиции, примерно 428 млн долларов.

Помимо BAT, власти США заочно предъявили уголовное обвинение северокорейскому банковскому чиновнику Сим Хён Сопу и китайцам Цинь Гомину и Хань Линьлиню - все они, по сведениям американцев, участвовали в схеме.

За помощь в поимке корейца США объявили вознаграждение в размере пяти миллионов долларов, а за обоих китайцев обещают по полмиллиона.

Они обвиняются в том, что покупали листовой табак для северокорейских государственных табачных фабрик и подделывали документы для того, чтобы провести платежи на сумму 74 млн долларов через банки США. На этих сделках северные корейцы, как утверждают США, заработали до 700 млн долларов.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын - заядлый курильщик, на официальных фото и перед телекамерами он часто появляется с сигаретой.