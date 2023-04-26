В Екатеринбурге начался суд над Евгением Ройзманом. Его обвиняют в "дискредитации" российской армии

12 минут назад

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Автор фото, Donat Sorokin/TASS

В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовного дела о "дискредитации" армии в отношении бывшего мэра города Евгения Ройзмана (внесен в реестр "иноагентов"). Его судят за ролик в YouTube, где он выступил против войны.

"Нормальное настроение, я же все понимаю. Вину не признаю", - сказал Ройзман перед первым заседанием в Октябрьском районном суде (цитата по ТАСС).

В августе прошлого года на него было заведено уголовное дело из-за "публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ" (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Уголовная статья о "дискредитации" вменяется только после двух аналогичных нарушений по административной статье. Ройзмана штрафовали по ней в марте и апреле 2022 года на 50 тысяч рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал опубликованный 1 июля 2022 года ролик в YouTube, в котором Ройзман высказывался о войне в Украине. Как объявил представитель обвинения в суде, политик опубликовал ролик, "желая дестабилизировать политическую обстановку" и "сформировать негативные настроения".

Как пишет екатеринбургское издание It's My City, согласно обвинительному заключению, Ройзман "дискредитировал" российскую армию среди прочего тем, что назвал "спецоперацию" в Украине войной, а провоенный символ Z - "зигой".

В рамках уголовного дела по статье о "дискредитации" армии суд назначил Ройзману меру пресечения в виде запрета посещать публичные места и мероприятия, а также пользоваться интернетом. До заведения уголовного дела Ройзман в соцсетях активно выступал против войны и критиковал российские власти.

В марте суд в Екатеринбурге отправил Ройзмана на 14 суток под арест по обвинению в демонстрации экстремистской символики. Речь шла о посте в группе сторонников политика в соцсети "ВКонтакте". "Проблема в том, что Ройзман не зарегистрирован в ВК. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе "Евгений Ройзман", к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20", - рассказала журналистам жена политика Юлия Крутеева.

В мае прошлого года Ройзману назначили еще один штраф в 85 тысяч рублей по другой статье - о "неуважении" к власти - за реплику в "Твиттере", обращенную к главе МИД России Сергей Лаврову.

Лавров заявил, что "специальная военная операция" против Украины призвана положить конец "безоглядному курсу на полное доминирование США". Ройзман в ответ написал: "И для этого вы решили свою страну об стену ***[уничтожить]?"