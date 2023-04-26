США: талибы убили лидера "Исламского государства" в Афганистане, организовавшего взрыв в аэропорту Кабула

46 минут назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, Взрыв произошел в момент, когда в аэропорту Кабула собрались сотни людей, надеющихся как можно быстрее покинуть страну после вывода из Афганистана американских войск и возвращения к власти талибов

Власти США подтвердили, что правящий в Афганистане режим талибов расправился с одним из лидеров экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России), которого считают ответственным за организацию взрыва в аэропорту Кабула в ходе массовой эвакуации из страны 2021 году.

Вскоре после вывода из Афганистана американских войск к власти в стране вернулось радикальное движение "Талибан", спровоцировав массовое бегство мирных жителей, у которых были основания опасаться за свою безопасность.

Взрыв в столичном аэропорту произошел как раз в момент, когда там собрались сотни людей, надеющихся как можно быстрее покинуть страну.

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Как сообщили представители американской администрации телеканалу CBS (информационный партнер Би-би-си в США), организатор этого нападения и был убит еще несколько недель назад, однако подтвердить его смерть удалось не сразу.

Имя убитого не разглашается. Как именно американские спецслужбы установили его причастность к взрыву, также не уточняется.

"Действительно убит"

Как уточняет газета New York Times, в Пентагоне об убийстве организатора взрыва в кабульском аэропорту узнали в начале апреля. При этом неясно, планировалась ли ликвидация лидера ИГ заранее, как отдельная операция, или он просто погиб в ходе продолжающихся боев между ИГ и талибами.

В понедельник, получив подтверждение этой информации, власти США начали уведомлять о произошедшем семьи 13 американских военнослужащих, погибших в результате взрыва.

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Об этом CBS рассказал Дарин Хувер, потерявший в кабульском аэропорту сына, старшего сержанта морской пехоты Тейлора Хувера. Новость об убийстве организатора взрыва ему сообщили представители Корпуса морской пехоты.

"Никаких подробностей операции мне сообщить не смогли, - сказал Хувер-старший в эфире CBS во вторник. - Но подчеркнули, что информацию удалось подтвердить сразу у нескольких надежных источников, которым можно доверять - и что человек этот действительно был убит".

За несколько часов до взрыва в кабульском аэропорту правительства западных стран начали советовать своим гражданам держаться от него подальше, предупреждая о неминуемой угрозе нападения со стороны ИГ-К - афганского подразделения группировки.

Сам взрыв прогремел 26 августа 2021 года, около 18:00 по местному времени, в густой толпе людей, с которой смешался смертник, перед тем как привести в действие принесенное в аэропорт взрывное устройство.

Власти США объявили награду в 10 млн долларов тому, кто поделится со спецслужбами информацией, которая поможет установить имена причастных к взрыву и арестовать этих людей, в какой бы стране они ни находились. Такая же сумма обещана за поимку лидера ИГ-К Санауллы Гафари.

Поспешный и дезорганизованный вывод американских войск из Афганистана в августе 2021 года ознаменовал собой конец самой долгой войны, в которой участвовали Соединенные Штаты.

Он привел к коллапсу афганского правительства и вооруженных сил, которые Вашингтон поддерживал в течение двух десятилетий, потратив на это сотни миллиардов долларов. В результате власть в стране захватили талибы, которым также достался внушительный арсенал новейшего американского оружия и техники, брошенный военными США при эвакуации из страны.

То, как был осуществлен вывод войск и что последовало за ним, стало предметом жесткой критики в адрес администрации Джо Байдена и ощутимо пошатнуло его президентский рейтинг.

Многие в США и за пределами страны выражали гнев из-за брошенных на произвол судьбы афганцев, сотрудничавших с иностранцами, а также из-за оставленного талибам оружия и боевой техники. На проводившихся по инициативе республиканцев слушаниях в Конгрессе, посвященных обстоятельствам вывода войск, один из морпехов, раненых при взрыве в аэропорту, охарактеризовал эту операцию как полную катастрофу.

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