Приговор профессору Либеру: как Китай охотится за американскими научными разработками

Владимир Козловский

Для Би-би-си, Нью-Йорк

52 минуты назад

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Автор фото, Jonathan Wiggs/The Boston Globe

Бывший профессор Гарвардского университета и завкафедрой химии и химической биологии Чарльз Либер приговорен в бостонском федеральном суде к шести месяцам домашнего ареста за ложь сотрудникам следственного управления Пентагона, уклонение от налогов и сокрытие вкладов в иностранном банке. Несмотря на всю серьезность обвинений против Либера, тюрьмы ему удалось избежать.

В отличие от подавляющего большинства американских обвиняемых, Либер не пошел на признательную сделку с прокуратурой и до конца отрицал вину. Адвокаты Либера просили не приговаривать его к тюремному сроку, поскольку у их подзащитного рак, кроме того, по словам защиты, он раскаялся и был достаточно наказан, поскольку "его репутация уничтожена".

Помимо шести месяцев домашнего ареста, ученого также приговорили к двум годам условно-досрочного освобождения (пробации) и одному дню тюрьмы, который он уже отбыл после своего ареста, и к штрафу в размере 50 тыс. долларов.

Федеральная прокуратура штата Массачусетс объявила о привлечении его к суду пресс-релизом, датированным 28 января 2020 года, когда за профессором пришли. В пресс-релизе сообщалось, что Либер обвинялся в тот момент лишь во лжи. Другие обвинения были предъявлены ему позднее.

Как говорилось в судебных документах, Либер также был ведущим сотрудником носившей его имя исследовательской группы при Гарвардском университете, занимавшейся нанонаукой и получившей гранты на общую сумму более 15 млн. долларов от Национальных институтов здравоохранения и министерства обороны США.

"Тысяча талантов"

Гранты предоставлялись с условием, что их получатель не будет утаивать фактов, чреватых возможным конфликтом интересов - таких, например, как финансирование из иностранных источников.

Либер, тем не менее, втайне от Гарварда был с 2011 года "стратегическим ученым" в Уханьском технологическом университете (УТУ) и имел с 2012 по 2017 год контракт на участие в китайской программе "Тысяча талантов".

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По словам американских прокуроров, "Тысяча талантов" была одной из ведущих китайских программ по привлечению и подготовке талантливых ученых к работе "на благо подъема науки, экономического процветания и национальной безопасности Китая".

Эти программы, говорилось в массачусетском пресс-релизе об аресте Либера, ставят себе целью соблазнить зарубежные китайские таланты и иностранных экспертов на то, чтобы привезти свои знания и опыт в Китай, и материально заинтересовать людей в краже чужой информации.

Участие Либера в "Тысяче талантов" вознаграждалось недурно: УТУ положил ему 50 тыс. долларов в месяц и оплачивал расходы на проживание в сумме до миллиона юаней (около 158 тыс. долларов по тогдашнему курсу). Американец также получил больше 1,5 млн. долларов на создание лаборатории в УТУ.

Взамен он был обязан работать на УТУ не менее девяти месяцев в год, а именно пропагандировать проекты в рамках международного сотрудничества, воспитывать молодых преподавателей и аспирантов, организовывать международные конференции, подавать на патенты и публиковать статьи от имени УТУ.

Как утверждалось в судебных документах, в 2018 и 2019 годах Либер лгал о своем участии в программе "Тысяча талантов" и сотрудничестве с УТУ.

В ноябре 2018 года Национальные институты здравоохранения США справились у Гарварда, не скрывает ли Либер свое сотрудничество с УТУ и с программой "Тысяча талантов". Профессор его отрицал и убедил Гарвард ответить, что у него нет официальных отношений с УТУ и что он не участвует и никогда не участвовал в китайской программе.

Привычная жизнь Либера рушилась на глазах, несмотря на все разнообразие его талантов: через несколько дней после ареста выращенная им на приусадебном участке исполинская тыква в очередной раз удостоилась первого приза на тыквенном конкурсе в Массачусетсе.

Это чудо природы весило 848 кг., стало 17-м в мире и побило местный рекорд, установленный за два года до этого самим Либером.

Судья

Автор фото, EPA Подпись к фото, Дело профессора Либера слушалось в федеральном суде Бостона

Приговорила Либера 91-летняя судья Рия Зобел, скорее всего, - единственная из сотен федеральных судей Америки, чьи родители были в советской неволе. Мать, концертная скрипачка, отсидела десять лет в сибирских лагерях, а отец, работавший управляющим в издательстве книг по искусству, сгинул после ареста.

Будущая американская судья выросла в немецком городке Цвикау, освобожденном в конце войны американцами, но потом оказавшемся в советской оккупационной зоне. В июле 1945 года за отцом явились советские солдаты, и он бесследно исчез. Через несколько часов увели мать, которая несколько месяцев спустя была этапирована в ГУЛАГ.

Юная Риа сумела бежать в Западную Германию, откуда она перебралась в США, где закончила гарвардский юрфак.

"Связанные с Китаем"

Дело Либера усилило тревоги по поводу китайского присутствия в высшей школе США. Активность Китая в этой сфере вызывает в последние годы все большую озабоченность у Пентагона, спецслужб и части американской общественности.

Зачем далеко ходить: эту тревогу излучает и пресс-релиз прокуратуры об аресте Либера. Его полное название - "Профессор Гарвардского университета и двое китайских граждан обвиняются по трем отдельным делам, связанным с Китаем".

Помимо 60-летнего гарвардского химика, в начале 2020 года к суду в США была привлечена 29-летняя китайская студентка Яньсун Е, обвиненная в визовом мошенничестве, ложных заявлениях и действиях в качестве агента иностранного правительства без регистрации в госдепе.

Также под суд попал 30-летний китайский онколог Цзаосун Чжэн, обвинявшийся в попытке незаконного вывоза из США 21 пробирки с биологическими материалами для исследований.

В обвинительном документе по делу Е утверждалось, что она является на самом деле лейтенантом Народно-освободительной армии КНР и членом КПК. В своем заявлении на визу J-1 Е назвала себя студенткой и опустила тот факт, что она находится на действительной службе в Оборонном научно-техническом университете Народно-освободительной армии Китая, являющемся одной из ведущих китайских военных академий.

Е обвинялась в том, что, проходя обучение на кафедре физики, химии и биомедицинского машиностроения Бостонского университета, она продолжала выступать в роли лейтенанта НОА и выполняла задания своих командиров, в том числе "проводила исследования, оценивала военные сайты США и отправляла в Китай американские документы и информацию".

Ее остановили в бостонском аэропорту Логан и допросили, а также обыскали ее электронные устройства и установили, что один ее профессор в китайской военной академии имеет ранг полковника. Именно он давал Е задания оценить американские военные сайты, изучить военные проекты США и собрать информацию о двух американских ученых, специализирующихся на роботах и компьютерной технике.

Е призналась, что она лейтенант НОА и член компартии. Засим ее отпустили. В пресс-релизе говорится, что в настоящий момент она находится в КНР. Возвращаться на суд в Америку она вряд ли собирается.

Стратегический приоритет

В конце пресс-релиза отмечается, что указанные три дела заведены в рамках так называемой "Китайской инициативы" американского минюста, "отражающей стратегическую приоритетность противодействия китайским угрозам национальной безопасности".

Инициатива родилась при Дональде Трампе и умерла при сменившем его Джо Байдене вместе с большинством других начинаний трамповского правления. Ее упразднение объясняли тем, что она нервирует американцев азиатского происхождения.

Прикрыть ее призывали и либеральные американские ученые, славшие в минюст письма, в которых упоминались уголовные дела, открытые против коллег китайского происхождения и потом развалившиеся. Таких дел очень мало, но они оставляют сильный дурной привкус.

В ноябре 2021 года кампанию в защиту ученых, родившихся в Китае, поддержала New York Times, опубликовавшая рассказ о злоключениях профессора Аньмина Ху, натурализованного гражданина Канады, который преподавал в Университете штата Теннеси и два года находился под наблюдением ФБР.

По словам газеты, слежка не принесла искомого компромата, но это не помешало прокуратуре привлечь Ху по обвинениям в сокрытии связей с одним из пекинских вузов и махинациями со средствами, которые он получил от НАСА на свои исследования. Присяжные так и не смогли прийти к единому мнению, и судья в конце концов разрубил гордиев узел, подчистую оправдав уроженца Китая.

Американо-китайские отношения, однако, становятся все хуже, и голоса, призывающие бдительнее относиться к китайским студентам, составляющим примерно треть всех иностранных учащихся в США, звучат все громче.

Считается общим местом, что подавляющее большинство китайцев приезжают в США на учебу не со шпионскими намерениями. С другой стороны, КНР - несвободная страна, гражданам которой трудно отказаться, если власти их о чем-то попросят. "Разведорганы США предупреждают, что Китай использует студентов-шпионов для хищения секретов", - гласит старый заголовок на сайте CNN.