Владимир Зеленский впервые с начала войны поговорил с Си Цзиньпином. Почему это важно

20 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Си Цзиньпин никогда не осуждал полномасштабное вторжение России в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся "длительный и содержательный" телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином. Это их первый контакт с начала войны России против Украины, он ожидался после мартовского визита главы КНР в Москву. У Китая есть своя мирная инициатива, к которой Киев относится сдержанно, а Запад - скептически.

"Считаю, что этот звонок, как и назначение посла Украины в Китае, придаст мощный импульс развитию наших двусторонних отношений", - написал Зеленский в твиттере.

Позже стало известно, что послом Украины в Китае назначили Павла Рябикина, указ о его назначении подписал Зеленский. Ранее Рябикин занимал должность министра стратегических отраслей.

Пекин заявил, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны, пишет агентство AFP.

Телефонный контакт лидеров Украины и Китая ожидался сразу после трехдневного визита руководителя КНР в Москву, где он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

О том, что Си Цзиньпин планирует впервые с начала войны на Украине поговорить с президентом Зеленским, еще до визита в Москву сообщала Wall Street Journal.

Визит состоялся 20-22 марта. В конце марта Financial Times писала, что ЕС пытается склонить Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским. Источник издания говорил, что интерес Китая к мирному урегулированию в Украине следует считать положительным сигналом.

Сам Зеленский в интервью газете Yomiuri Shimbun в марте рассказывал, что направил по дипломатическим каналам предложение о проведении переговоров с председателем КНР. В начале апреля лидер Китая заявил, что готов поговорить с президентом Украины.

Сейчас китайские государственные СМИ сообщают, что Си сказал Зеленскому о готовности Пекина направить в Украину специальных представителей и провести переговоры со всеми сторонами, стремящимися к миру, пишет агентство Reuters.До сих пор Пекин стремился демонстрировать нейтральную позицию в отношении российского вторжения. Си Цзиньпин - самый влиятельный мировой лидер, который воздерживался от осуждения войны. С февраля он продвигает мирный план из 12 пунктов для Украины, который Запад встречает скептически, а Киев приветствует, но с осторожностью, отмечает Reuters.

Китай сосредоточится на содействии мирным переговорам и приложит усилия для скорейшего прекращения огня, сказал Си Цзиньпин по телефону Зеленскому, следует из сообщений китайских государственных СМИ.

"Как постоянный член Совета Безопасности ООН и ответственная большая страна, мы не будем сидеть сложа руки, не будем подливать масла в огонь и тем более пытаться извлечь из этого выгоду", - сказал китайский лидер.

Западные страны считает, что мирные инициативы Китая звучат слишком расплывчато для Украины и не содержат конкретного пути выхода из войны, а также могут быть использованы Путиным для продвижения такого перемирия, в результате которого российские войска сохранят контроль над оккупированными территориями.

Москва поддерживает попытки Китая стать посредником.

Комментируя сообщения о телефонном разговоре Зеленского с Си Цзиньпином, представитель МИД России Мария Захарова отметила "готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса". По ее мнению, есть "широкое созвучие" российских подходов к конфликту с китайской мирной инициативой, опубликованной 24 февраля - в годовщину войны.

Украинские власти уже давно призывают Пекин использовать свое влияние в России, чтобы помочь положить конец войне.

Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти, которую больше нельзя продавать в Европе, и выступает против западных санкций в отношении Москвы, но при этом воздерживается от открытой поддержки российского вторжения в Украину.

США в последние месяцы выражали обеспокоенность тем, что Китай может начать поставки оружия или боеприпасов России. Пекин отрицает наличие таких планов.

Корреспондент Би-биси в Украине Джеймс Уотерхаус о значении этого телефонного разговора:

Месяц назад президент Зеленский дал понять, что хочет поговорить с Си Цзиньпином, и даже пригласил его в Киев после встречи с Владимиром Путиным в Москве. Однако лидер Китая никогда не совершал подобных поездок, пока не видел в них необходимости.

Пекин отказался осудить вторжение России в Украину и вместо этого еще больше укрепил экономические связи со страной. Теперь, похоже, он наконец готов взаимодействовать с Киевом, который надеется укрепить связи с Китаем.

Однако между ними существует огромные идеологические разногласия касательно того, как завершить войну. Пекин хочет политического компромисса, а Киев хочет военной победы. Несмотря на это, президент Зеленский будет надеяться, что этот звонок подорвет поддержку российского вторжения.

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