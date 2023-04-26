Близкая подруга Фредди Меркьюри продаст 1,5 тыс. его личных вещей на аукционе

Ребекка Джонс

Би-би-си

час назад

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Автор фото, Denis O'Regan Подпись к фото, Фредди Меркьюри на стадионе Уэмбли в 1986 году

Мэри Остин, одна из самых близких друзей Фредди Меркьюри, выставляет на аукцион коллекцию из 1500 личных вещей и предметов искусства, принадлежавших легендарному лидеру группы Queen, включая написанные им от руки тексты песен и сценические костюмы. Об этом она рассказала корреспонденту Би-би-си по культуре Ребекке Джонс - ее репортаж на английском языке можно прочитать здесь.

Меркьюри собирал свою коллекцию более 30 лет и хранил ее в своем доме на западе Лондона. После смерти музыканта в 1991 году дом со всем содержимым перешел по завещанию Мэри Остин.

"Все эти вещи позволяют глубже заглянуть в душу человека, которого я знала", - сказала Остин.

Автор фото, Dave Hogan/Getty Images Подпись к фото, Мэри Остин и Фредди Меркьюри в 1986 году

Она сидит в просторной гостиной с высокими потолками. На стене висит портрет работы Джеймса Тиссо -последняя картина, купленная Меркьюри за месяц до смерти.

Картина была повешена так, чтобы музыкант мог видеть ее с дивана. Ожидается, что на аукционе она уйдет за 400-600 тыс. фунтов.

"Здесь отражается вся палитра его вкусов, - заметила Остин в эксклюзивном интервью Би-би-си. - Это коллекция очень умного и утонченного человека".

Автор фото, Sotheby's Подпись к фото, Последняя картина, купленная Меркьюри: портрет работы Джеймса Тиссо

Самым уникальным предметом на аукционе будет девятистраничная рукопись Фредди Меркьюри с гармониями и аккордами к одной из самых известных песен Queen, ставшей гимном спортивных болельщиков многих стран, We Are The Champions ("Мы - чемпионы"). Предполагаемая цена продажи - от 200 тыс. до 300 тыс. фунтов.

На аукцион будет выставлена и неизвестная ранее рабочая версия текста первого хита группы - Killer Queen, написанная в 1974 году на одном-единственном листе бумаги черной шариковой ручкой. Она, как ожидается, уйдет за 50-70 тыс. фунтов.

Остин сказала, что с текстами было особенно трудно расстаться, потому что в них видна "самая прекрасная часть души человека", которому она была так предана.

"Здесь виден творческий процесс художника, его незавершенная работа, - добавила она. - Какие слова он вычеркивал, какие переосмысливал, как находил другой формат".

Остин было 19 лет, когда она познакомилась с Меркьюри в 1970 году. Вообще-то в этот день она пошла на свидание с гитаристом Queen Брайаном Мэем.

Подпись к фото, Queen в 1973 году. Слева направо: Джон Дикон, Фредди Меркьюри, Роджер Тейлор и Брайан Мэй

Вскоре они стали жить вместе и остались в близких отношениях даже после того, как он сказад ей, что он гей. Она же ухаживала за ним, когда он окончательно ослабел от одной из болезней, связанных со СПИДом.

Меркьюри однажды сказал об Остин: "У меня не так много людей, к которым я могу обратиться. И по-настоящему единственная - это Мэри".

Остин, застенчивая и скромная от природы, редко выступала на публике после смерти Меркьюри.

Он по-прежнему остается огромной частью ее жизни. "Я скучаю по веселью, юмору, по его теплоте и его энергии", - говорит она.

Автор фото, Sotheby's Подпись к фото, Меркьюри жил в доме "Гарден Лодж" в Кенсингтоне, на западе Лондона

"Гарден Лодж", дом в лондонском районе Кенсингтон, который Меркьюри завещал Мэри, сохранился почти в том же виде, каким он был при жизни певца три десятилетия назад. Все остается на тех же местах: антикварная мебель, произведения искусства, изделия из стекла, которые он собирал, и роскошные ткани, которые он любил.

На радужно-желтых стенах столовой висят гравюры Матисса и Шагала, а над столом для завтрака в кухне - портрет работы Пикассо.

Автор фото, Sotheby's Подпись к фото, На кухне Меркьюри висит портрет жены Пабло Пикассо

"Мне нравится быть в окружении роскошных вещей, - сказал он однажды. - Я хочу жить, как викторианский джентльмен, посреди изысканного хаоса".

Но теперь Остин, которой исполнилось 72 года, решила все продать - "потому что мне следует привести свои дела в порядок", объясняет она. "Пришло время принять трудное решение и закрыть эту очень особую главу моей жизни".

Мэри Остин продает все, кроме нескольких "личных подарков" и фотографий, на которых они сняты вместе.

"Я решила ничего не оставлять. Если уж я собралась с духом, то надо продать все".

Автор фото, Sotheby's Подпись к фото, Корона Фредди Меркьюри - копия короны Св. Эдуарда, которой будут короновать короля Карла III

"Продать все" означает, что с молотка пойдут и сценические костюмы Меркьюри, в том числе расшитые блестками комбинезоны, блестящие туфли, искусственный мех, корона из красного бархата и стразов и прилагающаяся к ней мантия, которые он носил во время последнего гастрольного тура с Queen в 1980-х.

Все эти костюмы он хранил в специальной гримерной с зеркальными стенами.

Автор фото, Sotheby's Подпись к фото, Считается, что с помощью этой акустической гитары Меркьюри сочинил и записал песню Crazy Little Thing Called Love ("Безумная штучка по имени любовь") в 1975 году

Продаются и личные вещи: телефон, который он держал возле кровати, специально изготовленная мраморная барная стойка со стульями, салфетки для коктейлей с монограммой - вышитой зеленой буквой "F" и небольшая серебряная гребенка для усов.

Есть также его любимый жилет, который был на нем в его последнем видео These are the Days of Our Lives ("Эти дни нашей жизни"), записанном в лондонской студии в мае 1991 года, за полгода до смерти Меркьюри.

На шелковых лоскутах красного, зеленого и фиолетового цветов нарисованы портреты кошек Меркьюри: Далилы, Голиафа, Оскара, Лили, Ромео и Майко.

Автор фото, Sotheby's Подпись к фото, Любимый жилет Фредди Меркьюри

Все 1500 предметов будут выставлены летом на аукционе Sotheby's в Лондоне. Ознакомиться с ними можно будет в специально спроектированных галереях, посвященных различным аспектам его жизни. Торги пройдут в сентябре.