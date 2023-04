Близкая подруга Фредди Меркьюри продаст 1,5 тыс. его личных вещей на аукционе

Самым уникальным предметом на аукционе будет девятистраничная рукопись Фредди Меркьюри с гармониями и аккордами к одной из самых известных песен Queen, ставшей гимном спортивных болельщиков многих стран, We Are The Champions ("Мы - чемпионы"). Предполагаемая цена продажи - от 200 тыс. до 300 тыс. фунтов.

Есть также его любимый жилет, который был на нем в его последнем видео These are the Days of Our Lives ("Эти дни нашей жизни"), записанном в лондонской студии в мае 1991 года, за полгода до смерти Меркьюри.