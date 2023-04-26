Disney судится с губернатором Флориды. Компания обвиняет Десантиса в мести

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Disney - один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Флориды. Борьба с корпорацией может оказаться невыгодной

Гигант индустрии развлечений Disney обвинила губернатора Флориды Рона Десантиса в организации "кампании мести со стороны правительства" и подала на него в суд.

Это очередной судебный иск, который резко обостряет противостояние всемирно известной компании и республиканского политика, одного из возможных кандидатов на президентских выборах 2024 года.

Юридическое сражение началось в прошлом году, когда Disney выступил против закона, запрещающего обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в начальных школах.

После чего - хотя пока никто не может с уверенностью сказать, что "в ответ на это" - флоридские чиновники решили аннулировать два соглашения, которые давали компании Disney обширный контроль над расширением курортного комплекса площадью более чем в 100 кв. км.

Соглашения были аннулированы правлением, назначенным Десантисом, 26 апреля. Буквально через несколько минут Disney подала в федеральный суд на Десантиса, назначенный им совет директоров из пяти человек и других должностных лиц штата, утверждая, что это - "целенаправленная кампания возмездия со стороны правительства".

Спорной территорией между сенатором и гигантом развлечений стал особый налоговый район, охватывающий тематический парк Disney World. В нем работает 75 тыс. человек, и в него ежегодно приезжает порядка 50 млн туристов.

Этот район был создан в 1967 году и фактически превратился в автономный округ, где в большой степени сама компания контролирует службы противопожарной безопасности, охрану правопорядка, управление отходами, производство электроэнергии, сама обслуживает дороги и сама планирует, как и куда развиваться.

Два соглашения, о которых идет речь, касаются строительства 14 тыс. дополнительных гостиничных номеров и пятого тематического парка, а также накладывают ограничения на использование прилегающих территорий, например, запрещая строить там стриптиз-клубы.

Десантис выступил против фактической независимости Disney World вскоре после того, как компания под нажимом своих сотрудников выступила против закона, который активисты назвали "Не говори "гей". Этот закон запрещает учителям начальных школ Флориды (в них учатся дети от 5 до 12 лет) обсуждать с учениками вопросы ЛГБТ, сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

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Иск был подан после того, как законодатели Флориды проголосовать за передачу контроля над территорией парка специально назначенному правлению. Десантис сказал, что не считает, что предоставление таких обширных полномочий частной корпорации отвечает интересам государства.

Disney заявила, что шаги Десантиса по установлению контроля над ее операциями угрожают ее бизнесу и нарушают ее конституционные права, и попросила суд отменить решение губернатора о лишении компании контроля над парком.