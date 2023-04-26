Под Херсоном убит украинский журналист, его итальянский коллега ранен

40 минут назад

"Мы проехали три блокпоста, Богдан поговорил с украинскими военными, и они без проблем нас пропустили. Это не была зона боевых действий. Потом нас подбили, я услышал шипение и увидел Богдана на земле, он не двигался. Я уполз с линии огня. Бежал пока мимо меня не проехала гражданскую машина. Я был весь в крови, и меня пришлось везти в херсонскую больницу. У меня четыре ранения, но мне оказали отличную помощь. Я несколько раз пытался дозвониться до Богдана, но он не отвечал. Он был моим другом. Мне очень горько", - рассказал Зунино своей газете по телефону.