Под Херсоном убит украинский журналист, его итальянский коллега ранен
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В Херсоне погиб украинский журналист Богдан Битик, помогавший корреспонденту итальянской газеты La Repubblica освещать войну в Украине. Он погиб от огня снайпера на окраине Херсона, итальянский журналист Коррадо Зунина был ранен в плечо.
По сообщению газеты, они попали в засаду неподалеку от Антоновского моста. Эвакуировать тело убитого журналиста пока невозможно из-за снайперского огня.
"Мы проехали три блокпоста, Богдан поговорил с украинскими военными, и они без проблем нас пропустили. Это не была зона боевых действий. Потом нас подбили, я услышал шипение и увидел Богдана на земле, он не двигался. Я уполз с линии огня. Бежал пока мимо меня не проехала гражданскую машина. Я был весь в крови, и меня пришлось везти в херсонскую больницу. У меня четыре ранения, но мне оказали отличную помощь. Я несколько раз пытался дозвониться до Богдана, но он не отвечал. Он был моим другом. Мне очень горько", - рассказал Зунино своей газете по телефону.
Оба журналиста были одеты в бронежилеты с надписью "Пресса".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил итальянским СМИ, что ответственность за убийство несут россияне. "Русским все равно, русский ты, итальянец или украинец, они просто стреляют", - сказал он.
Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его ведомство и посольство Италии в Киеве работают с украинскими властями над возвращением Зунино в Италию.
Комментариев из Москвы пока не поступало.
По данным Международной федерации журналистов, с начала вторжения в Украине погибли по меньшей мере 12 журналистов и работников СМИ, 18 получили ранения. Большинство из них были украинцами.
Часть Херсонской области по-прежнему находится под российской оккупацией.