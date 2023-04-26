Больше сотни домов сгорели в уральских поселках, есть жертвы. Что известно

19 минут назад

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Автор фото, Russian National Guard/TASS Подпись к фото, Пожар в Сосьве, вид с высоты птичьего полета

Во вторник в Свердловской области одновременно в нескольких поселках заполыхал масштабный пожар - пламя охватило лесопилку, поля, вагоны с деревом, сотни домов в поселках Сосьва, Таежный, Прогресс, Висим, Карпинск и Неустроева. Погибли два человека, больше сотни домов сгорело, 659 человек, включая 148 детей, остались без жилья. Что произошло за сутки на Урале - в материале Би-би-си.

"Среди живых ее нет, среди спасенных нет", - говорит дочь 90-летней Тамары Алистратовой, которая пропала во время пожара в поселке городского типа Сосьва.

Они приехали в поселок в среду. К тому моменту почти всю Сосьву потушили. Женщина стоит на пепелище вместе со своей сестрой и еще одной родственницей; мужчин с ними нет. Они повышают голос, перекрикивая рев в небе, над ними летает вертолет спасателей.

"Все очень сильно горело, пламя было верховое, - со знанием дела рассказывает одна из сестер. - Вот тут ее комната, тут кровать была. Сказали, что кровать вытащили, но на кровати остатков костей нет, только остатки вещей".

От дома осталась только груда кирпичей, дом сгорел дотла. Родственники думают, что старушка под камнями и ждут, когда кирпичи остынут, чтобы это проверить.

К вечеру среды официальные данные о жертвах пожаров в Сосьве выросли до двух.

"Сегодня вечером в ходе поисковых мероприятий в одном из домов на улице Ленина обнаружены обгоревшие останки еще одного человека - предположительно, пожилой женщины, проживавшей в указанном доме, которая некоторое время после произошедшего числилась пропавшей", - говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

Еще один пенсионер в Сосьве был найден погибшим накануне. Местные СМИ писали, что мужчина погиб на следующий день после своего дня рождения. За день до пожара пенсионеру исполнилось 62 года.

"Забили огромный болт на пожарную безопасность своих дворов"

Пожар начался во вторник утром, его тушили два дня.

Больше всего пострадал поселок Сосьва в 270 км (430 км по трассе) к северу от Екатеринбурга, в нем проживало около 7 тысяч человек. Там сгорело более ста домов, почти всех жителей эвакуировали.

Автор фото, МЧС России Подпись к фото, В поселке Сосьва от огня удалось отстоять почти 1200 домов, утверждают в МЧС России

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По оценкам местных спасателей, в поселках сгорели 178 строений - 134 жилых дома, 32 нежилых, восемь дачных и две хозяйственные постройки. Кроме этого, в Сосьве сгорели восемь вагонов с древесиной, в Прогрессе - штабеля леса на площади 4 тысячи кв. метров. Без жилья остались 659 человек, включая 148 детей.

"Сосьвы почти не осталось. Сгорела центральная улица, школа, больница, колония - полностью", - рассказывал очевидец.

Здания местной лечебно-исправительной колонии сгорели, но они были деревянными и старыми, сообщали в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний. По информации ведомства, эвакуировали 243 осужденных и семь служебных собак, спасли оружие и личные дела осужденных. Животных пристроили по другим колониям и домам сотрудников.

Один из сотрудников МЧС, который участвовал в тушении пожара в поселке Прогресс, высказал мнение о возможных причинах столь масштабного возгорания - пожар разбушевался из-за нескошенной сухой травы, которая при сильном ветре полыхнула, как порох.

"Преддомовые территории поросли бурьяном в рост человека высотой, который за зиму - весну высох. Огонь по нему может распространиться моментально. Кто-то прямо перед своим домом складирует сухой горбыль (в окружении того же сухостоя). То есть сами жители забили огромный болт на пожарную безопасность своих дворов и своего поселка, а потом удивляются, как так - выгорают целые улицы. Было ли в Сосьве и Таежном иначе? Да бросьте! Ровно такой же бардак по-любому и был", - считает спасатель.

По другой из версий, причиной пожара в поселке Сосьва стало сжигание на лесопилке опилок с нарушением техники безопасности, сообщили в экстренных службах.

Автор фото, Russian National Guard/TASS Подпись к фото, По одной из версий, огонь перекинулся на дома с горящих пиломатериалов

СМИ писали, что пожар начался на лесопилке в Сосьве, чей владелец Натиг Мамедов сначала якобы скрывался, а потом нашелся и сообщил, что не прятался.

Но и с географией начала пожара пока неясно - Мамедов действительно владеет лесопилкой, но в поселке Карпинск, до которого от Сосьвы около 160 км.

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Одно по ст. 293 УК РФ (халатность), второе - по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Реакция властей

"У нас таких пожаров на территории области еще не было", - заявил министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев.

Однако похожий пожар уже был в Свердловской области. В 2010 году от лесных пожаров сгорел поселок Визжай. Тогда глава местного управления МЧС Сергей Кучеров отдыхал в Греции и не смог вернуться вовремя, из-за чего лишился должности.

В этот раз губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался в рабочей поездке в Узбекистане, но его замы на пожары быстро среагировали и пообещали погорельцам базовую выплату в размере 10 тысяч рублей.

"Первоочередной список жителей Сосьвы, чьи дома и имущество пострадали при пожаре, составлен. Сейчас ведется запись тех, кто здесь не был по тем или иным причинам зарегистрирован, но проживал. Ключевая задача сегодня - оперативно провести выплаты, которые возможно провести, а также разобраться с восстановлением документов и банковских карт", - заявил замгубернатора Алексей Шмыков.

За последствиями пожаров следят и в Кремле, сообщил его представитель Дмитрий Песков. Он рассказал, что президент Владимир Путин знает о ситуации.

Что сейчас

Пожары за два дня потушили, теперь свердловский минздрав перевозит местных пациентов с заболеваниями сердца и легких, а также беременных женщин в больницы соседних поселков - Серова, Краснотурьинска и Новой Ляли.

Огонь повредил линии электропередач, поэтому с интернетом и мобильной связью в районах пока перебои.

"Технические специалисты компании сделали все возможное для восстановления работы оборудования в кратчайшие сроки, чтобы три тысячи абонентов оператора смогли звонить своим близким или общаться с ними в мессенджерах", - сообщили в областном операторе сотовой связи "Мотив".

Полиция обеспечила передвижной пункт помощи гражданам, выставила патрули. В доме культуры Сосьвы волонтеры раздают гуманитарную помощь: еду, обувь и одежду.

"В поселке оперативно организуется работа по доставке воды, по восстановлению электроснабжения именно для уцелевших домов. Идет формирование сил и средств на зачистку уже пострадавших домовладений и решение тех вопросов, которые будут возникать. На летнее время прорабатывается вариант размещения детей в наших загородных лагерях", - сообщил замгубернатора Шмыков.

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