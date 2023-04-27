Умер старейший из осужденных нацистов - 102-летний Йозеф Шютц

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Йозеф Шютц до конца отрицал, что служил в охране лагеря

В Германии умер бывший охранник нацистского концлагеря Йозеф Шютц, который получил тюремный срок в рекордно преклонном возрасте: ему было 102 года, а приговор ему был вынесен в прошлом году. В тюрьму Шютц, впрочем, так и не попал - ждал рассмотрения апелляции.

Сам Шютц до конца отрицал, что был эсэсовцем и охранником лагеря.

Тем не менее, в прошлом июне суд приговорил его к пяти годам тюрьмы, сочтя доказанным, что он в 1942-1945 годах служил охранником лагеря Заксенхаузен под Берлином и пособничал в убийстве трех с половиной тысяч человек.

Шютц подал апелляцию в Федеральный суд Германии.

В годы Второй мировой войны нацисты отправили в Заксенхаузен более 200 тысяч человек - политических заключенных, советских военнопленных, евреев, цыган.

Десятки тысяч из них погибли. Кто-то умер от голода и непосильного труда, кого-то умерщвили в ходе медицинских экспериментов, кого-то убили в газовых камерах или просто застрелили.

Имя и дата рождения Шютца были найдены в документах СС, но он все равно утверждал, что не был эсэсовцем и не служил в охране лагеря, а работал во время войны на ферме.

"Я не знаю, почему я сижу тут, на скамье подсудимых. Я не имел ко всему этому никакого отношения", - заявил Шютц в суде.

Суд, тем не менее, пришел к выводу, что Шютц все же служил в концлагере и сознательно и добровольно участвовал в массовом уничтожении людей.

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Германия активизировала поиск нацистских преступников после громкого дела Ивана (Джона) Демьянюка, который был экстрадирован в Германию из США и в 2011 году осужден на пять лет тюрьмы как бывший охранник концлагерей Собибор и Флоссенбюрг и соучастник массового убийства заключенных.

Демьянюк, которому на момент приговора был 91 год, тоже не попал в тюрьму, так как тоже подал апелляцию и умер в доме престарелых до того как по ней было принято решение, уже в 2012 году.

Через четыре года после суда над Демьянюком к четырем годам тюрьмы был приговорен "бухгалтер Аушвица" Оскар Грёнинг. Он тоже благодаря апелляции так и не отправился за решетку до самой смерти в 2018 году.