"Несвоевременное обострение борьбы". Замминистра обороны России Михаил Мизинцев, вероятно, лишился поста

46 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Генерал-полковник Михаил Мизинцев уволен с должности заместителя министра обороны России по материально-техническому обеспечению, на которую был назначен семь месяцев назад, утверждают z-блогеры и телеграм-каналы. Официально об уходе Мизинцева с поста не сообщалось.

Одним из первых о предполагаемом увольнении Мизинцева сообщил "военкор" ВГТРК Александр Сладков. По его словам, причины отставки ему неизвестны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков комментировать слухи об увольнении Мизинцева отказался.

Что известно о Мизинцеве

Мизинцев до перехода на пост заместителя министра руководил Национальным центром управления обороной РФ. Считается, что это он руководил трехмесячной осадой Мариуполя, где, по оценкам украинских властей, было убито несколько десятков тысяч человек. В западной прессе генерал получил прозвище "мясник Мариуполя".

Разрушение города сравнивают с осадой Алеппо в Сирии, который превратился в руины после российских бомбардировок. Налетами в Сирии командовал именно Мизинцев, и, по предположениям военных экспертов, в Мариуполе он отчасти использовал этот свой опыт. В марте 2022 года британское правительство ввело против него персональные санкции.

Главное управление разведки Минобороны Украины публиковало аудиозапись, на которой, как утверждается, Мизинцев оскорбляет своих подчиненных и угрожает, что посадит их "на бутылку".

Проблемы со снабжением

На сайте минобороны говорится, что в должности замминистра Мизинцев отвечает за материально-техническое обеспечение российских военных, а также за обеспечение войск вооружением и военной техникой. До этого должность замминистра обороны России по тылу занимал Дмитрий Булгаков.

Спустя три дня после его назначения в России была объявлена так называемая частичная мобилизация, в ходе которой вновь поднялся вопрос о проблемах со снабжением войск. Дошло даже до того, что главы двух думских комитетов попросили генпрокуратуру разобраться с проблемами снабжения тыла.

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Член думского комитета по обороне Гурулев, в частности, заявлял, что ему "до сих пор непонятно, куда делись полтора миллиона комплектов, которые хранились на пунктах приема личного состава": "Откуда проблемы с формой, ещё с чем-то? Это никто никак не собирается объяснить!"

Еще до этого украинские военные публиковали видео с захваченными сухими пайками россиян - на кадрах было видно, что все наборы были просрочены на несколько лет.

Блогеры регулярно объявляли сборы на приобретение военных коптеров, приборов ночного видения и так далее. После объявления мобилизации выяснилось, что родственникам призванных в армию россиян приходится самим покупать обмундирование.

В результате назначение Мизинцева было встречено провоенными блогерами с энтузиазмом. "Лично моё мнение: Мизинцев - интеллектуал и прекрасный логист, абсолютно знающий все нужды нашего родного МО. Должно все сдвинуться", - писал Сладков.

Андрей Гурулев также называл назначение "крайне радостным событием".

Американский Институт изучения войны (ISW) писал, что назначение Мизинцева отражает позицию Кремля, в рамках которой "фундаментальные структурные проблемы российской армии" рассматриваются как результат личных промахов определенных командиров.

Реакция на предполагаемую отставку

"Как, что, за что - сложно предполагать. Потом всё узнаем. [...] Формулировка "не справился" не подходит, Мизинцев года в должности не пробыл. Значит причина в какой-то большой внезапно возникшей претензии, либо… Не знаю", - написал Сладков.

"Куда уходит Мизинцев - информации нет. Очень жаль, если его уходят совсем", - написал Александр Коц из газеты "Комсомольская правда".

Место Мизинцева, предположительно, займет заместитель главы Росгвардии Алексей Кузьменков, Сладков назвал это "ключевым назначением", однако причин не объяснил. Он отметил, что следует ждать и других отставок, поскольку "внутри силового блока идет несвоевременное обострение борьбы".

Авторы телеграм-канале WarGonzo предполагают, что готовящиеся перестановки - это "вероятно, эффект от посещения Путиным передовой лично". "Обозленные и знающие реальную обстановку офицеры в полях, очевидно, понимали - это их шанс донести до президента настоящие проблемы", - написал автор.