Украина - крупнейшая заминированная территория мира. Риск подорваться на мине все выше с наступлением весны

8 минут назад

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Автор фото, Reuters

Украина представляет собой самую большую заминированную территорию мира, обойдя по этому показателю даже Афганистан и Сирию, сообщает международный аналитический центр Globsec.

Globsec опубликовал отчет, в котором говорится о "сложной, дорогостоящей и почти невыполнимой" задаче разминирования территории страны, с которой Украина в конечном итоге столкнется по окончании войны.

Почти треть территории Украины (174 000 кв. км), побывавшая в оккупации, загрязнена минами и нуждается в тщательном обследовании на предмет оставленных там российской армией боеприпасов и других взрывчатых веществ. Это площадь - больше, чем Англия, Уэльс и Северная Ирландия вместе взятые.

Большую часть территории, которая требует разминирования, сейчас практически невозможно оценить и даже добраться туда, поскольку боевые действия продолжаются, отмечают авторы отчета, поскольку около 18% территории Украины все еще контролируется оккупационными войсками.

Проблема оставленных мин остро стояла для Украины и до полномасштабного российского вторжения в феврале прошлого года, поскольку боевые действия на ее территории велись с 2014 года.

Однако сейчас характер проблемы разминирования, пишут авторы отчета, отличается от ситуации до февраля 2022 года: во-первых, боевые действия стали более тяжелыми и продолжительными; во-вторых, применяется гораздо более широкая номенклатура вооружений и, наконец, площадь потенциально зараженной территории увеличилась в 10 раз.

Отдельно отмечается, что при отступлении россияне "печально известны своей изобретательностью в оставлении мин-ловушек", более известных как "растяжки". Их устанавливают по обочинам дорог, а также на животных и телах погибших военных - так, чтобы осмотр этих тел или любое другое движение по соседству приводило в действие заложенное там взрывное устройство.

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Иногда растяжки устанавливаются комплексно - по две или даже по три. В таком случае первый взрыв - обычно меньшей силы - рассчитан в основном на то, чтобы привлечь внимание и собрать вокруг себя как можно больше людей - после чего собравшиеся случайно приводят в действие второе взрывное устройство, обычно значительно большей поражающей силы.

В настоящий момент работы по разминированию идут катастрофически медленно, говорится в отчете. В районах Донецкой и Луганской областей, подконтрольных ВСУ в период с 2015 по 2021 год, удалось расчистить лишь около 6% потенциально заминированной территории.

Сейчас темпы разминирования составляют лишь около 64 кв. км в год, причем большую часть работ выполняют спецслужбы министерств обороны и внутренних дел Украины при поддержке международных неправительственных организаций, таких как HALO Trust.

Международные неправительственные организации вместе взятые (HALO Trust, DDG и FSD) помогают в решении этой задачи, но темпы их работы невысокие - в среднем 1,89 кв. км в год, сообщают авторы отчета.

Каждый восьмой - ребенок

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Выводы Globsec подтверждает британская разведка, по оценкам которой, даже в мирных условиях, после окончания войны, Украине потребуется не меньше десяти лет, чтобы очистить страну от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

С начала вторжения было зарегистрировано более 750 подрывов на минах среди гражданского населения, каждый восьмой случай был связан с ребенком, сообщает военная разведка Минобороны Великобритании.

Автор фото, EPA

Из Украины практически ежедневно поступают сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с минами, чаще всего из Херсонской и Харьковской областей, ранее частично оккупированных Россией. В Харьковской области обнаружено больше мин, чем где бы то ни было в Украине.

В сельской местности риск подорваться на мине довольно высок: фермеры подрываются на полях Украины еженедельно, но групп для разминирования сельхозугодий не хватает. Приоритеты саперов в нынешних условиях - населенные пункты и подъездные дороги к ним.