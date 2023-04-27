Президент Турции Эрдоган накануне выборов отменяет все свои публичные выступления. Что с ним?

24 минуты назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, По совету врачей Эрдоган отменил несколько свих предвыборных выступлений

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган второй день подряд отменяет запланированные предвыборные выступления после того, как во вторник вечером, похоже, ему стало плохо во время интервью в прямом эфире.

Все это происходит за несколько недель до парламентских и президентских выборов, которые состоятся 14 мая. Опросы общественного мнения показывают, что соперничество за президентское кресло весьма напряженное, и президент Эрдоган может проиграть после двух десятилетий пребывания у власти.

В четверг директор по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун отверг сообщения в социальных сетях о проблемах со здоровьем у Эрдогана, несмотря на отмену по совету врача публичных выступлений президента.

Об этом же заявил в четверг и министр здравоохранения Турции. "Я был у него сегодня утром. Он в порядке. Последствия инфекции, которую он подхватил, уменьшились", - приводят турецкие СМИ слова Фахреттина Коджи.

Что же произошло?

Заминка в эфире

Вечером во вторник Эрдоган давал интервью турецкому телеканалу. Это рутинное мероприятие в преддверии президентских выборов. Правда, трансляция началась на полтора часа позже запланированного, но это поначалу не вызвало ни у кого подозрений.

Но после очередного вопроса ведущего повисла пауза. Камера была направлена на интервьюера, и что происходило с Эрдоганом в тот момент, зрители не видели. Но было очевидно, что в эфире возникла заминка, а за кадром были слышны звуки, похожие на: "О-о…" Трансляция прервалась на рекламу.

Автор фото, Reuters

Эфир возобновился минут через 20. Эрдоган уже мог говорить и рассказал, что у него "сильно заболел живот", он "даже думал, не отменить ли программу".

Интервью после этого продолжилось, но длилось всего около 12 минут.

Появились предположения, что у 69-летнего турецкого президента мог быть инфаркт на фоне обострившихся проблем с сердцем. Официальные лица тут же поспешили сообщить, что эти предположения - ложь, на самом деле у президента желудочный грипп, но с ним все в порядке.

При этом тут же отменили несколько предвыборных мероприятий, запланированных на среду, а также большое интервью в четверг, которое должны были транслировать четыре телеканала. И что удивительно - не приедет Эрдоган и на долгожданное открытие первой турецкой атомной станции "Аккую" - это совместный проект России и Турции.

Личное участие российского президента Владимира Путина в этой церемонии и не предполагалось. Кремль предупреждал, что Путин будет участвовать в открытии по видеосвязи. Но Эрдоган собирался приехать лично. Потом выяснилось, что он также будет участвовать по видео. Но и тут все не прошло гладко.

Открытие "Аккую" было запланировано на 13:30 по Анкаре, но его перенесли на несколько часов. Помимо этого, у Эрдогана должен состояться телефонный разговор с Путиным, и Кремль говорит, что эта беседа все еще в планах Путина.

Лидеры оппозиции выразили Эрдогану пожелания скорейшего выздоровления. В том числе - Кемаль Кылычдароглу, главный соперник Эрдогана на выборах.

Шансы на победу

Комментарий корреспондента Би-би-си Ольги Просвировой

Каким бы ни было состояние здоровья Эрдогана, вряд ли это негативно скажется на его шансах на выборах. Его сторонники не испугаются "желудочного гриппа", а воспримут это ровно так, как ситуацию пытается представить администрация президента: Эрдоган работает на износ, бесконечно беспокоясь о будущем страны и забывая даже о собственном здоровье.

Правда, говорить о шансах Эрдогана на победу пока рано. Его рейтинги по-прежнему высокие, но оппонент Кылычдароглу опережает действующего президента.

Автор фото, EPA Подпись к фото, До президентских выборов, назначенных на 14 мая, осталось совсем немного

Причин у этого много, но одна из главных - экономический кризис, который эксперты справедливо называют рукотворным: это прямой результат экономической политики самого Эрдогана. Или, вернее, его своеобразных взглядов на кредитно-денежную политику. Как следствие, в Турции выросли цены на самое необходимое, например, на транспорт и продукты.

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А потом случилось то, что предотвратить было невозможно, - землетрясение. Погибли десятки тысяч человек, более миллиона остались без крыши над головой. Эрдоган и его сторонники попытались переложить ответственность на застройщиков, которые не придерживались необходимых стандартов, из-за чего разрушения оказались настолько серьезными.

Кто-то - в основном ярые сторонники Эрдогана - приняли это объяснение. Но доля тех, кто винит в случившемся правительство, выше. Оппозиция, конечно, тоже заявила, что вина лежит на правительстве, которое допустило коррупцию и низкие стандарты строительства.

Ущерб от землетрясения для страны, по данным ООН, превышает 100 млрд долларов.