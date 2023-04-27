Президент Турции Эрдоган накануне выборов отменяет все свои публичные выступления. Что с ним?
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган второй день подряд отменяет запланированные предвыборные выступления после того, как во вторник вечером, похоже, ему стало плохо во время интервью в прямом эфире.
Все это происходит за несколько недель до парламентских и президентских выборов, которые состоятся 14 мая. Опросы общественного мнения показывают, что соперничество за президентское кресло весьма напряженное, и президент Эрдоган может проиграть после двух десятилетий пребывания у власти.
В четверг директор по связям с общественностью президента Турции Фахреттин Алтун отверг сообщения в социальных сетях о проблемах со здоровьем у Эрдогана, несмотря на отмену по совету врача публичных выступлений президента.
Об этом же заявил в четверг и министр здравоохранения Турции. "Я был у него сегодня утром. Он в порядке. Последствия инфекции, которую он подхватил, уменьшились", - приводят турецкие СМИ слова Фахреттина Коджи.
Что же произошло?
Заминка в эфире
Вечером во вторник Эрдоган давал интервью турецкому телеканалу. Это рутинное мероприятие в преддверии президентских выборов. Правда, трансляция началась на полтора часа позже запланированного, но это поначалу не вызвало ни у кого подозрений.
Но после очередного вопроса ведущего повисла пауза. Камера была направлена на интервьюера, и что происходило с Эрдоганом в тот момент, зрители не видели. Но было очевидно, что в эфире возникла заминка, а за кадром были слышны звуки, похожие на: "О-о…" Трансляция прервалась на рекламу.
Эфир возобновился минут через 20. Эрдоган уже мог говорить и рассказал, что у него "сильно заболел живот", он "даже думал, не отменить ли программу".
Интервью после этого продолжилось, но длилось всего около 12 минут.
Появились предположения, что у 69-летнего турецкого президента мог быть инфаркт на фоне обострившихся проблем с сердцем. Официальные лица тут же поспешили сообщить, что эти предположения - ложь, на самом деле у президента желудочный грипп, но с ним все в порядке.
При этом тут же отменили несколько предвыборных мероприятий, запланированных на среду, а также большое интервью в четверг, которое должны были транслировать четыре телеканала. И что удивительно - не приедет Эрдоган и на долгожданное открытие первой турецкой атомной станции "Аккую" - это совместный проект России и Турции.
Личное участие российского президента Владимира Путина в этой церемонии и не предполагалось. Кремль предупреждал, что Путин будет участвовать в открытии по видеосвязи. Но Эрдоган собирался приехать лично. Потом выяснилось, что он также будет участвовать по видео. Но и тут все не прошло гладко.
Открытие "Аккую" было запланировано на 13:30 по Анкаре, но его перенесли на несколько часов. Помимо этого, у Эрдогана должен состояться телефонный разговор с Путиным, и Кремль говорит, что эта беседа все еще в планах Путина.
Лидеры оппозиции выразили Эрдогану пожелания скорейшего выздоровления. В том числе - Кемаль Кылычдароглу, главный соперник Эрдогана на выборах.
Шансы на победу
Комментарий корреспондента Би-би-си Ольги Просвировой
Каким бы ни было состояние здоровья Эрдогана, вряд ли это негативно скажется на его шансах на выборах. Его сторонники не испугаются "желудочного гриппа", а воспримут это ровно так, как ситуацию пытается представить администрация президента: Эрдоган работает на износ, бесконечно беспокоясь о будущем страны и забывая даже о собственном здоровье.
Правда, говорить о шансах Эрдогана на победу пока рано. Его рейтинги по-прежнему высокие, но оппонент Кылычдароглу опережает действующего президента.
Причин у этого много, но одна из главных - экономический кризис, который эксперты справедливо называют рукотворным: это прямой результат экономической политики самого Эрдогана. Или, вернее, его своеобразных взглядов на кредитно-денежную политику. Как следствие, в Турции выросли цены на самое необходимое, например, на транспорт и продукты.
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эпизоды
Конец истории Подкаст
А потом случилось то, что предотвратить было невозможно, - землетрясение. Погибли десятки тысяч человек, более миллиона остались без крыши над головой. Эрдоган и его сторонники попытались переложить ответственность на застройщиков, которые не придерживались необходимых стандартов, из-за чего разрушения оказались настолько серьезными.
Кто-то - в основном ярые сторонники Эрдогана - приняли это объяснение. Но доля тех, кто винит в случившемся правительство, выше. Оппозиция, конечно, тоже заявила, что вина лежит на правительстве, которое допустило коррупцию и низкие стандарты строительства.
Ущерб от землетрясения для страны, по данным ООН, превышает 100 млрд долларов.
Вне зависимости от того, кто победит в президентской гонке и получит большинство в парламенте, Турцию ждут тяжелые времена. Учитывая последствия землетрясения и экономические проблемы в стране, Турции необходимы фундаментальные реформы во многих областях, чтобы стабилизировать ситуацию в стране.