Конфликт в Судане: стороны пытаются договориться о продлении прекращения огня

35 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters

Несмотря на то, что 72-часовое прекращение огня в основном соблюдается, в некоторых районах Судана продолжаются бои.

Конфликт начался 15 апреля на фоне борьбы за власть между лидерами регулярной армии Судана и конкурирующей группировки "Силы быстрой поддержки" (RSF).

В начале недели стороны смогли договориться о временном прекращении огня - оно началось в полночь понедельника и продолжится до утра пятницы.

В посредничестве между сторонами конфликта ведущую роль взял на себя Южный Судан, получивший независимость от Судана в 2011 году после самой продолжительной гражданской войны в Африке.

Министр иностранных дел Южного Судана Денг Дау Денг сообщил Би-би-си, что продление режима прекращения огня еще на 72 часа позволит эвакуировать иностранных граждан и создать гуманитарный коридор между столицей и другими городами.

По его словам, глава RSF генерал Хамдан Дагало не ответил на предложение продлить режим прекращения огня до воскресенья и на предложение провести переговоры с глазу на глаз.

Посланник ООН в Судане Фолькер Пертес также подтвердил Би-би-си, что он пытается организовать продление нынешнего перемирия, заключенного при посредничестве США.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Люди эвакуируются из Хартума всеми доступными способами

В заявлении армии Судана говорится, что ее лидер генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан дал предварительное согласие на продление режима прекращения огня.

В среду суданская армия заявила, что согласилась с идеей отправки делегата в Южный Судан для обсуждения плана перемирия с "Силами быстрой поддержки" - группировка, однако, пока на это предложение не отреагировала.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что говорил с председателем Комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом о сотрудничестве "для создания устойчивого режима прекращения боевых действий".

Новые столкновения

Несмотря на то, что в целом этот режим соблюдается, время от времени появляются сообщения об обстрелах и боевых столкновениях, подтвердить которые в сложившихся условиях не всегда возможно.

В четверг "Силы быстрой поддержки" обвинили суданскую армию в нападении на одну из их баз к северу от Хартума, с применением авиаударов и артиллерии.

Как раз в это время суданская армия приняла предложение президента Южного Судана Сальвы Киира о проведении переговоров с глазу на глаз, но RSF до сих пор не ответили на это предложение.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Армия Судана дала предварительное согласие на продолжение режима прекращения огня. Ответа RSF пока не последовало

RSF заявила в фейсбуке: "С утра экстремистские путчистские силы атаковали лагерь "Сил быстрой поддержки" в районе Кафури, нанося удары с воздуха и применяя артиллерию. Наши войска противостоят атакующим силам".

Суданская армия не прокомментировала эти обвинения, и проверить их достоверность в условиях конфликта Би-би-си не может.

Информационное агентство AFP со ссылкой на очевидцев сообщило в четверг, что суданские военные наносят авиаудары по позициям RSF в Хартуме. Военные самолеты были замечены над северными пригородами Хартума, а бойцы на земле вели артиллерийский и пулеметный огонь.

Число жертв растет

По данным Министерства здравоохранения Судана, число погибших в столкновениях между армией и RSF составляет 512 человек, еще 4193 человека получили ранения.

"Отчет министерства показал, что за этот период [с 15 по 25 апреля] в стране было 4193 раненых и 512 погибших, включая 2403 раненых и 169 погибших в штате Хартум", - говорится в сообщении ведомства в фейсбуке.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Люди бегут из южной части Хартума на фоне продолжающихся уличных боев между армией и военизированными формированиями RSF

Синдикат суданских врачей сообщил, что число погибших среди гражданского населения в результате боевых действий в период с 15 по 26 апреля составило 303 человека, а 1848 человек получили ранения.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что ожидает "гораздо больше" смертей из-за вспышек заболеваний, отсутствия доступа к пище и воде и перебоев в работе медицинских учреждений.

Эвакуация продолжается

После прекращения огня несколько стран эвакуировали своих граждан из страны. В среду в Саудовскую Аравию прибыло судно, эвакуировавшее более 1600 человек из нескольких стран, а Германия и Франция заявили, что все их граждане уже покинули страну.

Председатель Комиссии по делам нигерийцев в диаспоре подтвердил Би-би-си, что началась эвакуация нигерийских студентов, застрявших в Судане. Предположительно, в стране находится до пяти тысяч жителей Нигерии, 3500 из них - студенты.

Китай, один из крупнейших торговых партнеров Судана, направил в страну свои военные корабли для эвакуации большего числа китайских граждан.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что рассчитывает эвакуировать около 800 человек до окончания режима прекращения огня.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Корабль ВМФ Великобритании HMS Lancaster прибыл в Порт-Судан, где ему предстоит принять участие в эвакуации британских граждан и жителей страны

Автобусы с эвакуируемыми продолжают отправляться из Хартума, несмотря на резкий рост цен на топливо и автобусные билеты.

Спасаясь от военных действия, тысячи жителей Судана направляются в соседний Чад.

"Ситуация в Судане имеет региональные последствия: почти 20 тысяч суданцев вынуждены были переместиться в соседний Чад. Чад щедро принимает суданских беженцев, но сам Чад - это страна с низким уровнем дохода, пострадавшая от кризиса, и ей будет трудно сохранить эту щедрость, если она не получит немедленной экономической поддержки", - говорит Дэвид Милибэнд, президент и исполнительный директор Международного комитета спасения.

Где Башир?

Тем временем бывший суданский политик Ахмед Харун заявил, что он и другие бывшие чиновники больше не находятся в тюрьме.

На этой неделе появились сообщения о побеге из тюрьмы Кобер в Хартуме, где Ахмед Харун отбывал наказание вместе с Омаром аль-Баширом, бывшим президентом Судана.

Суданские военные заявили, что Башир был переведен из тюрьмы в военный госпиталь до начала боевых действий.

И Баширу, и Харуну в Международном уголовном суде предъявлены обвинения: предполагается, что их действия сыграли значительную роль в зверствах в Дарфуре - регионе на западе Судана.

Во вторник в заявлении, переданном по суданскому телеканалу Tayba TV, Харун подтвердил, что он и другие верные Баширу люди, служившие под его началом, покинули тюрьму, но сказал, что готов предстать перед судебными органами, когда они начнут функционировать.

Ситуация в Хартуме

Корреспондент Би-би-си Мохамед Осман, находящийся в пригороде Хартума Омдурман, по телефону сообщил, что бои идут возле зданий телевидения и радио.

По его словам, ощущается острая нехватка топлива, не хватает врачей, а люди с трудом достают еду и деньги.

"Людям в Хартуме, особенно в Омдурмане, где я живу, трудно найти чистую воду, еду и даже наличные деньги, чтобы купить что-то - нет ни банков, ни каких-либо денежных учреждений, где можно было бы получить деньги", - сказал Осман.

Автор фото, Ministry of Defence Crown Copyright Подпись к фото, Группа быстрого развертывания правительства Великобритании помогает эвакуировать британских граждан в Хартуме

По его словам, он все еще слышит взрывы и стрельбу, в воздухе летают военные самолеты, хотя стало тише, чем до прекращения огня.

Осман рассказал, что обе враждующие группировки утверждают, что контролируют такие важные места, как аэропорты и армейские штабы. Доступ в интернет отсутствует, а телефонные линии работают плохо, добавил он.