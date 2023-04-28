Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. Много погибших в Умани

час назад

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Автор фото, t.me/mvs_ukraine Подпись к фото, В Умани людей ищут под завалами после обрушения подъезда жилого дома

В ночь на пятницу Россия нанесла ракетный удар по Украине. Взрывы прогремели в Киевской, Черкасской, Днепропетровской и других областях. Всего, как утверждают украинские военные, Россия выпустила 23 крылатых ракеты, а ВСУ сбили 21 из них. В результате обстрелов были повреждены несколько жилых домов.

В Умани ракета или ее обломки практически полностью разрушили подъезд многоэтажки, погибли по меньшей мере 10 человек, сообщают местные власти. Около 17 человек пострадали, разбор завалов продолжается.

В Днепре в результате обстрела был разрушен частный дом. Погибла 31-летняя женщина и двухлетняя девочка, сообщили в местной администрации. Еще несколько человек были ранены.

В городе Украинка в Киевской области обломки ракеты тоже попали в жилой дом, пострадала 13-летняя девочка, ее доставили в больницу.

Автор фото, t.me/andrii_nebytov Подпись к фото, Администрация Киева объявила, что в районе столицы были сбиты 11 ракет и два беспилотника

"Этой ночью враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Мишени террористов - мирные люди и объекты. В результате ракетного удара по Умани повреждено около 10 многоквартирных домов. В одном из них уничтожен целый подъезд. Под завалами остаются люди. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие, в том числе ребенок. В Днепре обстрел террористов унес жизни ребенка. Мои соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких из-за российского террора", - написал на своей странице президент Украины Владимир Зеленский.

Это первый такой обстрел с 9 марта, когда украинские города обстреляли якобы в ответ на диверсию в Брянской области. Тогда, как заявлял главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, российские военные выпустили 81 ракету разного базирования. Российское минобороны пока не комментировало последний обстрел украинских городов.

По данным Залужного, удар наносился с бомбардировщиков Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Автор фото, t.me/dnipropetrovskaODA Подпись к фото, В Днепре в результате обстрела погибла девочка