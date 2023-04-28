"Власть ставит себя выше закона". Суд Кыргызстана вынес решение о закрытии "Азаттык-медиа" - отделения "Радио Свобода" в стране

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, 28 апреля, в день оглашения решения суда, редакция "Азаттык-медиа" провела свою обычную летучку. Издание намерено предпринять все возможные шаги, чтобы продолжить работу в регионе

В четверг суд в Кыргызстане вынес решение о закрытии редакции "Азаттык-медиа" - местного отделения "Радио Свободная Европа/Радио Свобода". Иск министерства культуры о прекращении деятельности независимого СМИ был подан в феврале. В октябре прошлого года сайт издания был заблокирован на два месяца, но так и не был разблокирован, так как не выполнил требования властей.

"Азаттык-медиа" - одно из немногих независимых СМИ Кыргызстана. В числе прочего оно освещало деятельность оппозиции и проводило антикоррупционные расследования.

В заявлении суда Бишкека говорится, что он удовлетворил ходатайство министерства культуры о прекращении работы издания.

Президент "Радио Свободная Европа/Азаттык" Джейми Флай назвал решение возмутительным и заявил, что оно непременно будет обжаловано. Сделать это можно в течение 30 дней.

"Наша история показала нам, что когда людям нужна правдивая информация, которую власти подвергают цензуре, они найдут к ней доступ", - сказал Флай.

Различные правозащитные организации и власти ряда стран, включая Вашингтон, осудили решение кыргызского суда.

"Власти Кыргызстана сделали еще один шаг к тому, чтобы заглушить критическое освещение событий в стране и заставить журналистов замолчать", - заявила глава отделения Amnesty International в Европе и Центральной Азии Мари Струтерс.

"Эти нарушения отражают процесс установления в стране новой иерархии в области правды - когда правительственный дискурс оказывается выше закона", - сказала глава европейского и центральноазиатского отделения "Репортеров без границ" Жанна Кавелье.

Суть претензии к "Азаттык-медиа"

Кыргызским властям не понравилось, как редакция освещала военный конфликт на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном в сентябре 2022 года. Территориальный спор перерос в боевые столкновения, что привело к гибели 150 человек с обеих сторон, десятки тысяч жителей приграничных населенных пунктов вынужденно покинули свои дома.

Основная претензия относилась к репортажам программы "Настоящее время" (является частью холдинга "Радио Свободная Европа/Радио Свободы"), в которых журналисты опирались на источники с обеих сторон конфликта и предоставляли слово людям в Таджикистане.

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По версии минкульта Кыргызстана, подавшего иск против редакции, "Азаттык-медиа" якобы дезинформировала и вводила в заблуждение кыргызскую аудиторию.

В частности, в заявлении говорилось, что издание предоставляло "недостоверные сведения, противоречащие национальным интересам Кыргызстана".

В октябре 2022 года сайт "Азаттык" был временно заблокирован, а счета организации арестованы, что, среди прочего, создало проблемы с выплатами зарплат сотрудникам.

Руководство издания обещает сделать все возможное, чтобы продолжить работу в регионе, но многие эксперты считают, что выиграть апелляцию почти невозможно.

Первая передача "Радио Свободы" на кыргызском языке вышла в 1953 году. В 1991-м в Бишкеке было открыто собственное бюро, а с 2005 "Азаттык" также создает телевизионный контент.

После блокировки сайта несколько партнерских телеканалов отказались от трансляции передач "Азаттыка".

По стопам Москвы

Кыргызстан лидирует среди стран Центральной Азии по степени свободы слова и наличия оппозиционных СМИ.

В 2022 году страна поднялась на семь позиций в мировом рейтинге свободы слова и заняла 72 место. Вторая по показателям открытости страна региона, Казахстан, находится на 122 позиции, Россия - на 155-й.

В январе 2021 года к власти в стране пришел Садыр Жапаров, который возглавил протесты против предыдущего лидера Сооронбая Жээнбекова и на этой волне стал сначала премьером Кыргызстана, а затем исполняющим обязанности президента, пока не победил на досрочных выборах в 2021 году.

Взлет Жапарова оказался стремительным и неожиданным.

На волне протестов он был освобожден сторонниками из колонии, где успел отсидеть три года из 11,5 лет, назначенных ему по делу о захвате заложника.

Его предшественник Жээнбеков был свергнут в основном из-за недовольства общества коррумпированностью властей. Жапарову отводилась роль лидера, способного покончить с коррупцией.

Однако после вторжения России в Украину Кыргызстан стал одной из немногих стран бывшего СССР, сохранивших тесные отношения с Москвой.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Садыр Жапаров принимал в Бишкеке Владимира Путина в декабре 2022 года - после российского вторжения в Украину

Либеральные кыргызские журналисты говорят, что многие законы, принимаемые в стране в последнее время, списаны как под копирку с российских аналогов.

На этой неделе спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев провел переговоры с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Как заявил Володин, Москва и Бишкек обмениваются мнениями о том, как противодействовать иностранному вмешательству.

"В России приняты действующие законы в этой сфере", - говорится в заявлении российской стороны.

Борьба с неугодными СМИ - один из первых шагов, предпринятых Россией. Закрытие "Азаттык-медиа" в Кыргызстане наблюдатели относят к такой же политике властей в Бишкеке.