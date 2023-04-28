Бывший сотрудник Украинской службы Би-би-си Александр Бондаренко погиб на фронте

час назад

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Автор фото, SASHA BONDARENKO/FACEBOOK Подпись к фото, "Наш интеллект, наш юмор, наше большое сердце" - так коллеги вспоминают Александра Бондаренко

В боях под Кременной в Луганской области на прошлой неделе погиб наш бывший коллега, сотрудник BBC News Україна Александр Бондаренко. Известие о его гибели пришло в четверг.

Точные обстоятельства его смерти пока неизвестны.

В первые дни войны он вступил в ряды теробороны, а позднее попал на фронт.

Александр Бондаренко работал в украинской редакции Би-би-си в 2007-2011 годах. В 2021-м его кандидатура рассматривалась как одна из возможных на должность пресс-секретаря президента Зеленского.

Перед самой войной он руководил отделом спецпроектов ведущего украинского агентства коммуникаций RMA.

"Саша погиб в бою. Ушел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли", - написал в "Фейсбуке" его коллега по RMA Василий Самохвалов.

Автор фото, SASHA BONDARENKO/FACEBOOK Подпись к фото, "Где-то в харьковских лесах" - подписал он последнюю опубликованную в "Фейсбуке" фотографию

Александр Бондаренко родом из Луганска на востоке Украины. Он окончил факультет украинской филологии в Луганском педагогическом университете и сначала был ведущим на местном радио в Луганске. В течение карьеры также работал на Общественном радио, 5 канале, ICTV, ТРК Украина.

В качестве телевизионного репортера освещал Майдан в Киеве и аннексию Крыма.

Коллеги единодушно вспоминают его чувство юмора и страсть к амбициозным проектам.

Одним из таких проектов стала для него профессиональная карьера пловца на открытой воде, которой он достиг уже в зрелом возрасте.

Он задался целью переплыть Босфор, и достиг ее.

Незадолго до войны Александр рассказывал о своем заплыве на 4,5 км в турнире Oceanman Lago d'Orta, на озере на севере Италии.

"Фантастически прекрасные пейзажи и кристально прозрачная вода. Говорят, воду можно пить прямо из озера. Я так и поступал, кстати, во время заплыва", - написал он в своих соцсетях.