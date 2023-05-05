Марию Певчих и еще семь человек добавили в список "иноагентов"

5 мая 2023, 18:22 GMT Обновлено 49 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Минюст России в очередной раз пополнил реестр "иностранных агентов". В него в частности были включены соратники Навального Мария Певчих и Георгий Албуров, а также бывшая депутат Госдумы Мария Максакова.

Семь человек и четыре организации пополнили реестр "иноагентов" в эту пятницу. Среди них оказалась Мария Певчих - давняя соратница Навального, которая работает с ним и его структурами больше 10 лет. Многие годы она непублично возглавляла ключевой отдел ФБК (признан в России экстремистским и запрещен), выпускавший расследования о коррупции в российской власти. Широкая публика узнала ее имя только после отравления Навального в 2020 году.

В марте этого года она стала главой совета директоров ФБК - после того как прежний руководитель организации Леонид Волков (внесен в реестр "иноагентов") приостановил работу на этом посту из‑за написанного им письма в ЕC с просьбой снять санкции с олигарха Михаила Фридмана.

Среди сегодняшних иноагентов оказался и другой соратник Алексея Навального - Георгий Албуров, а также военный обозреватель ютьюб-канала "Популярная политика" Ян Матвеев. В релизе Минюста говорится, что Матвеев "открыто выступал в поддержку Украины, отождествлял Российскую Федерацию с нацистской Германией".

В реестре оказалась волонтер общественной организации "Тульский областной народный совет" Елена Агафонова, которая помогала семье Москалевых.

Также "иноагентами" сегодня были признаны журналист Иван Преображенский, депутат Госдумы первого созыва Александр Осовцов, политолог Владимир Пастухов, движение "Мягкая сила", "Кризисная группа СК SOS", издание "Тайга.инфо" и Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб.

Пресс-секретарь правозащитной команды "СК SOS" сказал изданию "Сота", что организация продолжит помогать людям: "Правоохранительные и судебные органы никогда не содействовали нам в защите прав граждан и, наоборот, всячески препятствовали, поэтому решение Минюста нас не удивило и в целом вполне соотносится с государственной политикой по притеснению и дискриминации ЛГБТК+".

В прошлый раз, 21 апреля, Минюст внес в список "иноагентов" журналиста-расследователя Христо Грозева, журналистку Наталью Севец-Ермолину, политика Эльвиру Вихареву, издание "Адвокатская улица" и проект "Школа призывника".

1 декабря 2022 года, когда был опубликован новый объединенный реестр "иноагентов", в нем было 493 строки. С тех пор в него внесли почти сотню физлиц и организаций - сейчас в нем более 580 строк.

В марте в реестр "иноагентов" добавили в том числе лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского, экономиста Сергея Гуриева, политика Геннадия Гудкова, фемактивистку Нику Водвуд, фонд "Свободная Бурятия" и Всемирный фонд дикой природы.

В феврале список "иноагентов" пополнили журналист Андрей Лошак, историк Андрей Зубов, певица Земфира, политик Дмитрий Гудков, блогер Николай Соболев, глава фонда "Насилию.нет" (тоже внесен в реестр "иноагентов") Анна Ривина и другие.

Среди тех, кого российские власти объявили "иноагентами" в январе, были актер Артур Смольянинов, музыкальный критик Артемий Троицкий, лидер группы Little Big Илья Прусикин и певица Монеточка.

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