Протодиакона Андрея Кураева окончательно лишили священного сана. Почему патриарх Кирилл принял такое решение?

час назад

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Автор фото, Pavel Smertin/TASS

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл окончательно лишил священного сана протодиакона Андрея Кураева. Решение об этом было принято епархиальным судом больше двух лет назад, а теперь патриарх издал соответствующий указ.

"В связи с тем, что за более чем два года [...] вы не проявили ни на словах, ни в делах признаков покаяния, и, в том числе, не прекратили свою деструктивную деятельность, настоящим прекращается действие упомянутого моратория и, в соответствии с решениями Епархиального суда г. Москвы [...] вы извергаетесь из священного сана", - говорится в указе, опубликованном на сайте Московской епархии.

В конце 2020 года суд Московской городской епархии усмотрел в заявлениях Кураева признаки "хулы на церковь" и признал его подлежащим извержению из священного сана.

Признаки хулы суд нашел в посте Кураева в его блоге на платформе LiveJournal об умершем священнике Александре Агейкине.

Патриарх Кирилл тогда утвердил решение епархиального суда Москвы, но ввел мораторий на издание соответствующего указа, дав Кураеву время "для переосмысления своей позиции".

"Право сослужения с нынешним патриархом Кириллом, то есть с таким, каким он себя сделал, это сомнительная честь. Добиваться ее не считал и не считаю нужным", - прокомментировал издание указа сам Кураев.

При этом он намекнул, что для отмены решения епархиального суда может обратиться к патриарху Константинопольскому Варфоломею, с которым РПЦ порвала отношения из-за признания автокефалии ПЦУ.

"Патриарх Варфломей год назад сказал мне, что не может принять мою апелляцию, пока нет окончательного приговора. Теперь он есть. Это не означает, что этой опцией я воспользуюсь", - написал Кураев.

По словам Кураева, он не может назвать конкретную причину, почему отложенное Кириллом на два года решение было принято именно сейчас, однако в целом ситуация очевидна: "Лес рубят - щепки летят. Когда идёт большая война, судьба маленького дьякона мало кого будет интересовать", - цитирует его издание "Сота".

Летом прошлого года Кураева оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о "дискредитации армии". Поводом стал пост в "Живом журнале" (сейчас уже удаленный), где он высказывался о Гражданской войне: "Это уже было в нашей истории в 1918 году. Точно не хотелось бы повторить".

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"Извержение Кураева". Спецкор Русской службы Би-би-си Анастасия Лотарева о закономерном конце карьеры в РПЦ известного миссионера

Чтобы перечислить все регалии протодиакона Андрея Кураева, потребуется отдельная статья: автор множества книг, ученый, миссионер и проповедник, успешный и популярный блогер. Учебник его авторства по Основам православной культуры, предмету, вокруг которого шли большие баталии в России, где государство формально отделено от религии, стал первым. Он выступал на стадионах и рок-концертах, предлагал "попить медовухи с блинами" участницам Pussy Riot в то время, как остальная РПЦ требовала их посадить, примерно наказать и собирала за это многотысячные молебны.

Представлять его "либералом" в церковной среде было бы слишком упрощенно - как и представлять его вечного и ныне уже покойного оппонента протоиерея Всеволода Чаплина лютым "консерватором", но это всегда были два ярких, резких и даже парадоксальных комментатора "от имени Церкви" к любым и внутренним, и внешним событиям. Можно было соглашаться или не соглашаться, но это всегда было по крайней мере ярко сравнительно с огромной массой безмолвных священников, во время патриаршества Кирилла боящихся сказать лишнее слово.

Кураев эти слова говорил: в том числе его обвиняли в антисемитизме и исламофобии (он это отвергал). Отдельной строкой в его сверхпопулярном блоге шел крестовый поход против так называемого "голубого лобби" в Церкви: он персонально называл всех, кого мог заподозрить в гомосексуальности и возмущался их поведением.

Он был человеком времени покойного первого постсоветского патриарха Алексия (Ридигера) и в новые времена решительно не вписывался, но, попав в опалу, не следил ни за интонацией, ни за сутью своих высказываний, не "сбавил тон", к чему его и призывал патриарх Кирилл.

Кураева запретили в служении после "публичного оскорбления памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина", говорится в указе патриарха Кирилла от 2020 года. Тогда Кураев в своем блоге резко отозвался об антипрививочных взглядах Агейкина в разгар эпидемии коронавируса и написал, что тот "в его памяти останется как тупой карьерист, сделавший карьеру в сфере вип-сервиса". Патриарх наложил мораторий на решение суда, чтобы протодиакон "переосмыслил позицию".

Сегодняшнее решение подтверждает, что протодиакон Андрей Кураев ее не переосмыслил. К критике церковных структур и патриарха он добавил антивоенную позицию, отдельно отмечая позицию РПЦ по войне. Чуть раньше он за это получил штраф по статье "о дискредитации" и уехал за границу.

Как ни относись к протоиерею Андрею Кураеву, его извержение из сана говорит о том, что время хоть сколько-нибудь "говорящих" священников из Русской православной церкви прошло. Никакого пространства для собственной позиции, хоть немного отличающейся от "линии партии", больше не осталось.

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