Почти тезки. Певица Кэти Перри проиграла в суде владелице компании Katie Perry

8 часов назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Австралийский суд предписал компании Кэти Перри компенсировать ущерб местному бренду одежды Katie Perry

Суд в Сиднее постановил, что американская поп-звезда Кэти Перри (Katy Perry) должна выплатить компенсацию за причинённый ущерб австралийской марке одежды Katie Perry. Корни конфликта между певицей и дизайнером уходят к самому началу их карьер.

Нынешнее разбирательство началось в 2019 году, когда дизайнер одежды Кэти Тэйлор, которая использует свою девичью фамилию Перри в названии своей небольшой компании Katie Perry, подала в суд на певицу, обвинив ее в нарушении копирайта.

Певица, в свою очередь, подала ответный иск, требуя полностью аннулировать австралийскую марку одежды Katie Perry. Иск певицы судья отклонила.

Иск дизайнера касался именного "мерча" певицы - толстовок, футболок, шарфов и спортивных брюк ее бренда Kitty Purry, продававшихся в магазинах и онлайн во время австралийских турне исполнительницы в 2014 и 2018 годах.

В результате федеральная судья Бриджитт Маркович пришла к выводу, что компания певицы, продавая и рекламируя товары через соцсети, частично нарушила права на австралийский товарный знак Katie Perry, под которым дизайнер Кэти Тэйлор продает свою одежду в интернете.

"Эта история - о двух женщинах, двух подростковых мечтах и одном имени", - написала в своем вердикте судья. "Подростковая мечта" (Teenage Dream) - известная песня Кэти Перри.

Судья постановила, что певица, урожденная Катрин Хадсон, использовала псевдоним Кэти Перри в Австралии без злого умысла и не должна выплачивать дизайнеру личной компенсации, однако компанию Kitty Purry судья Маркович обязала возместить австралийскому бренду причинённый ущерб, размер которого будет определен в мае.

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Дизайнер Кэти Тэйлор начала продавать одежду под брендом Katie Perry в 2007 году, и на следующий год зарегистрировала его как торговую марку в Австралии.

Певица Кэти Хадсон под псевдонимом Кэти Перри выпустила сингл "I Kissed a Girl", ставший ее первым мировым хитом, в 2008 году.

В 2009 году, когда Тэйлор открыла свой первый торгово-выставочный зал, ей пришло оповещение от адвокатов певицы о том, что они будут добиваться отмены ее торговой марки, но в последствии они отказались от этих действий.

Комментируя исход нынешней судебной битвы, дизайнер Кэти Тэйлор, которая со времен пандемии Covid-19 занимается своим делом из дома в Сиднее, сравнила его с победой Давида над Голиафом.

"Я боролась не только за себя, но в целом за малый бизнес в этой стране. Многие из этих компаний основаны женщинами, и они могут оказаться втянутыми в схватку с зарубежными организациями, у которых намного больше финансовой мощи, чем у нас", - написала Тэйлор на своем сайте.