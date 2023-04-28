"Мы будем говорить правду". Майк Пенс дал показания о Трампе и штурме Капитолия

26 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Расследование добивалось показаний Майка Пенса несколько месяцев

Бывший вице-президент США Майк Пенс дал показания в рамках уголовного расследования предполагаемых попыток Дональда Трампа представить себя обманутым на проигранных им президентских выборах 2020 года и попытаться отменить их результаты.

63-летний Пенс более семи часов отвечал на вопросы перед федеральными присяжными заседателями в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает американской партнер Би-би-си компания CBS News.

В этом году Пенсу была отправлена повестка с вызовом для дачи показаний под присягой. Допрос прокурорами в четверг проходил за закрытыми дверями.

Пенс отвечал на вопросы всего через несколько часов после того, как апелляционный суд отклонил последнюю попытку команды юристов Трампа помешать бывшему вице-президенту давать показания.

Адвокаты Пенса также безуспешно пытались оспорить повестку в суд, утверждая, что его роль председателя Сената во время его пребывания в должности вице-президента означала, что он имел иммунитет Конгресса.

Эти показания, которых от него добивались несколько месяцев, являются важной вехой в двухлетнем расследовании, которое ведет назначенный генеральным прокурором США Мерриком Гарландом специальный прокурор Джек Смит, бывший прокурор по военным преступлениям.

Расследование нацелено на то, чтобы выяснить, нарушили ли Трамп и его соратники федеральный закон, пытаясь оспорить результаты выборов 2020 года, на которых победил президент Джо Байден.

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В его рамках также расследуются беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали здание конгресса, пытаясь помешать подтверждению результатов выборов.

Пенс, который, как и все вице-президенты, был также председателем Сената, несмотря на в основном церемониальный характер этой должности, мог сорвать окончательное подтверждение результатов выборов и затянуть передачу власти.

Трамп публично оказал давление на своего вице-президента, чтобы тот так и поступил, и отказ Пенсa разгневал президента.

Сторонники Трампа, штурмовавшие Конгресс и мародерствовавшие в здании Капитолия, выкрикивали призывы "Повесить Майка Пенса!", пока он и другие политики прятались в кабинетах огромного здания.

Майк Пенс считается ключевым свидетелем в расследовании, и, хотя пока неизвестно, что он сказал Большому жюри, прокуроры, вероятно, расспрашивали его о его взаимодействии с Трампом и его командой в дни и недели, предшествовавшие беспорядкам.

"Мы будем соблюдать закон, мы будем говорить правду", - сказал Пенс в интервью CBS в воскресенье.

"История событий, которую я рассказывал американцам по всей стране… это и будет история, которую я расскажу в этом месте", - пообещал бывший вице-президент.

Подпись к фото, В отношении бывшего президента ведется неколько расследований

Пенс публично говорил о беспорядках в Капитолии и давлении, с которым он столкнулся, чтобы заставить его оспорить результаты выборов. "Президент Трамп ошибается. Я не имел права "отменять" выборы", - сказал он в своей речи в феврале.

В своих мемуарах ("Да поможет мне Бог") Пенс написал, что Трамп пытался оказать на него давление, чтобы он заблокировал подтверждение результатов выборов утром в день беспорядков.

Он также обвинил Трампа в том, что тот подверг опасности его семью, а также других людей, которые находились в Капитолии, заявив, что в конце концов он будет призван к ответственности.

Также появилась информация, что Майк Пенс рассматривает возможность выдвижения собственной кандидатуры на пост президента в 2024 году, что позволит ему напрямую конкурировать со своим бывшим боссом за выдвижение от республиканцев.

Дональд Трамп, который уже объявил о своем намерении вернуться в Белый дом, провел предвыборную встречу в штате Нью-Гэмпшир. На вопрос канала NBC News о показаниях Пенса он ответил: "Я не знаю, что он сказал, но я очень ему доверяю".

У бывшего президента есть и другие юридические проблемы, в том числе еще одно федеральное расследование - по поводу его обращения с секретными документами.