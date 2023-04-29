Кирстен Нойшафер стала первой женщиной, победившей в кругосветной гонке Golden Globe Race

час назад

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Автор фото, LOIC VENANCE Подпись к фото, Кирстен Нойшафер на своей яхте Minnehaha

Шкипер Кирстен Нойшафер из ЮАР стала первой женщиной в мире, выигравшей Golden Globe Race 2022 - одиночную кругосветную гонку на яхтах.

В четверг вечером она финишировала после того, как провела больше 235 дней в море без захода в порты.

Следующий за Кирстен участник, индийский шкипер Абхилаш Томи, в момент ее финиша находился от него в 100 морских милях (более 185 км). Это совсем немного для гонки в более чем 30 тыс. морских миль, конкуренция была очень высокой.

Кирстен много лет занимается яхтингом и перегоняла суда по самым разным маршрутам, в том числе в одиночку. Она ходила под парусом в Антарктиду вместе со съемочными группами документального кино. Еще она путешествует на велосипеде: в 22 года Кирстен проехала почти 15 тысяч километров за один год.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Абилаш Томи ненамного отстал от Кирстен Нойшафер

Раньше женщины участвовали в подобных гонках, но не выигрывали их. На финише Кирстен встречала Кэтрин Шабо - первая женщина-моряк, совершившая одиночную безостановочную кругосветку без посторонней помощи. Это произошло только в 1997 году.

Golden Globe Race проводилась всего трижды - в 1968, 2018 и 2022 годах. По условиям последних двух регат, участники не могли использовать современную спутниковую навигацию. Они полагаются на астронавигацию для определения своего положения и прокладки курса.

У участников есть аварийный буй, но использовать его можно только в экстренном случае. Доступна только самая простая радиостанция для получения общей информации о погоде. Раз в неделю участники созваниваются с организаторами по спутниковому телефону.

В этой регате используются необычные ретро-лодки. Тип яхты участника должен быть сконструирован до 1988 года, иметь не меньше 20 экземпляров одного типа (яхта не должна быть специально построена "под гонку") и иметь длину корпуса не больше 36 футов (11 метров).

Яхту Кирстен Нойшафер - Minnehaha - построили в 1988 году и усилили перед началом регаты. Серьезных поломок за весь маршрут не случилось.

Автор фото, SEBASTIEN SALOM-GOMIS Подпись к фото, Гонка Golden Globe Race 2022

В гонке участвуют опытные яхтсмены - они должны пройти не меньше 12 тыс. морских миль в разных категориях. Даже так участники подвергают себя серьезному риску: значительная часть гонки проходит по широтам с суровыми и непредсказуемыми условиями.

11 из 16 участников регаты в этом году сошли с дистанции до финиша. К середине апреля за победу боролись только трое шкиперов, включая Кирстен. Она участвовала и в одной из спасательных операций этой гонки.

Автор фото, SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Вы могли видеть регату Golden Globe Race в двух фильмах с одинаковыми названиями - "Гонка века". Один из них снят в Советском Союзе в 1986 году, второй - в Великобритании в 2018.

Оба фильма рассказывают о судьбе участника гонки 1968 года Дональде Кроухерсте, который фальсифицировал данные о своем местоположении во время гонки и пропал без вести в море. В гонке 1968 года до финиша дошел только один человек - сэр Роберт Нокс-Джонстон- он же стал победителем.

Во время созвона с организаторами в октябре Кирстен говорила о том, что наслаждается одиночеством на борту после давления, которое на нее оказывало внимание публики и журналистов.