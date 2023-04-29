"Божья кара за Умань". Что известно о пожаре на нефтехранилище в Севастополе

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кадры масштабного пожара в Севастополе в субботу разошлись по соцсетям

В субботу на нефтебазе в микрорайоне Казачья бухта в Севастополе разгорелся мощнейший пожар. По данным местной администрации, к середине дня открытое горение удалось ликвидировать. Власти аннексированного Россией Крыма сообщают, что пожару предшествовал налет беспилотников, предположительно украинских. В Киеве не подтверждают свою причастность к случившемуся, однако призывают жителей полуострова и впредь держаться подальше от российских военных объектов.

Информация о взрывах и последующем пожаре на нефтехранилище в севастопольском порту стала распространяться в соцсетях ранним утром в субботу.

Позже городские экстренные службы подтвердили, что в микрорайоне Казачья бухта горят четыре резервуара с топливом, площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров.

По словам назначенного Москвой главы Севастополя Михаила Развозжаева, пожару был присвоен четвертый, самый высокий уровень сложности. На его тушение были брошены все силы местного МЧС и пожарные из других частей Крыма, включая специальный пожарный поезд. Также были задействованы ресурсы Черноморского флота, сообщил Развозжаев.

"На месте работают более 150 человек и 50 единиц техники, в том числе от МЧС России 107 человек личного состава и 34 единицы техники", - написал чиновник в своем телеграм-канале.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Столб дыма был виден с разных концов Симферополя

Российский депутат Михаил Шеремет, представляющий в Госдуме аннексированный Крым, назвал инцидент "террористическим актом, цель которого состоит в запугивании мирных жителей".

Как заявили промосковские власти Крыма, причиной стало попадание двух беспилотных летательных аппаратов в резервуары с топливом, и они считают дроны украинскими.

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Сообщалось, что в результате пожара никто не пострадал, угрозы гражданским объектам не возникло, и эвакуация жителей не потребовалась.

Позже глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове была отражена атака беспилотников.

"Параллельно с утренней атакой дронов на Севастополь в небе над Республикой Крым силами ПВО был сбит один БПЛА и еще один подавлен средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет" , - заявил Аксенов.

В Киеве, как обычно официально не подтверждают свою причастность к нападению, однако случившееся там назвали "Божьей карой" за гибель мирных жителей в Умани, где днем ранее российская ракета ударила в многоквартирный жилой дом, что привело к обрушению одной из его секций. По состоянию на субботу, жертвами этого удара стали 23 человека, включая пятерых детей.

"В городе Севастополь 29 апреля случилась "бавовна", которая является Божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта кара будет долговременной", - заявил официальный представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов в интервью изданию "РБК-Украина".

По его словам, в оккупированном Севастополе в субботу сгорело около 40 тысяч тонн нефтепродуктов, предназначавшихся для Черноморского флота России.

Автор фото, Мальгавко Сергей / TASS Подпись к фото, К тушению пожара были привлечены все имеющиеся на полуострове ресурсы МЧС, а также силы Черноморского флота России

По словам представителя Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) Андрея Юсова, эти нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота РФ.

Представитель ведомства не стал напрямую подтверждать причастность Украины к этому пожару, но призвал жителей Крыма впредь держаться подальше от российских военных объектов.

"Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами и объектами, обеспечивающими армию агрессора", - сказал Юсов.

Утром в субботу Генштаб ВСУ опубликовал напоминание о том, в этот день отмечается 105-я годовщина поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и Севастопольской крепости.

Удары по Черноморскому флоту

Автор фото, Михаил Развозжаев Подпись к фото, Пожару присвоили самую высокую степень сложности

Казачья - одна из двух бухт в Севастополе, которая находится в 15 км к юго-западу от центра города. Она на протяжении долгого времени используется для размещения военных объектов.

В этом районе также проживают семьи военнослужащих Черноморского флота РФ и дислоцируется несколько воинских частей. В частности, там размещается морская пехота ЧФ РФ, также рядом находится аэродром.

Эксперт украинского Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров в комментарии для BBC News Украина обращает внимание на то, что горящая нефтебаза расположена вплотную к устройствам для подъема и спуска российских десантных кораблей в Севастополе.

Это все относится к инфраструктуре 810-й бригады морской пехоты ЧФ РФ. Соответственно, атака на нефтебазу может рассматриваться не просто как разрушение инфраструктуры и уничтожение запасов топливных ресурсов противника, но и как удар по военному объекту, одному из самых важных в Севастополе, считает эксперт.

"Прикрытие базы с неба было непосредственной задачей 810-й бригады. Они должны были защищать ее как себя самих", - заключает аналитик.

Объекты Черноморского флота России в Севастополе уже не в первый раз с начала крупномасштабной фазы российско-украинской войны оказываются под ударом.

О работе ПВО и атаках беспилотников на базирующийся в Севастополе Черноморский флот власти аннексированного Крыма сообщают с августа прошлого года. Украинские власти не подтверждают эти сообщения, но в целом заявляют о легитимности ударов по полуострову, контроль над которым Россия присвоила себе в 2014 году.

В Крыму и Севастополе действует "желтый" уровень террористической опасности, это означает высокую вероятность угрозы.

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