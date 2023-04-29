Британский флот расследует находку конфиденциальных документов в туалете паба

42 минуты назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, В феврале подлодка HMS Anson впервые вышла в море из верфи города Бароу-ин-Фернесс

Военно-морской флот Великобритании начал расследование после того, как в пабе на севере Англии были обнаружены конфиденциальные документы с описанием подводной лодки HMS Anson - одного из флагманов британского флота.

Человек, нашедший документы, поделился своей находкой не с военными, а с таблоидом Sun.

Источник газеты рассказал, что обнаружил их на полу туалета паба в городе Бароу-ин-Фернесс, в графстве Камбрия.

Сообщения газет прокомментировали представители флота, объяснившие, что речь идет о нескольких страницах из руководства для тех, кто служит или работает на подводной лодке. Эти документы не являются секретными, но имеют гриф "для служебного пользования - с ограниченным доступом".

"Это общие учебные документы, в которых нет секретной информации. Однако мы крайне серьезно относимся к вопросам безопасности и проведем расследование обстоятельств их обнаружения", - заверил представитель флота.

97-метровая HMS Anson принадлежит к атомным подводным лодкам типа Astute, которые собирают в верфи компании BAE Systems, расположенной в городе Бароу-ин-Фернесс.

Она весит 7800 тонн и является пятой по счету подлодкой Astute, поступившей на вооружение в британского флота.

Министерство обороны Великобритании называет субмарины типа Astute самими крупными, самыми продвинутыми и самыми мощными многоцелевыми подводными лодками, когда либо имевшимися у флота. Они способны обогнуть земной шар, не всплывая на поверхность.

Судно, описанное в найденных в пабе документах, сейчас находится на морской военной базе в городе Клайд в Шотландии.

По словам источника газеты Sun, вечер, когда в пабе были найдены документы, был людным и оживленным. Там было много людей, работавших в верфи - как военных, так и гражданских, и документы могли попасть в руки кому угодно.

"Хорошо, что них не нашел какой-нибудь глубоко законспирированный русский шпион", - добавил он.