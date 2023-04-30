На Кубе отменили первомайскую демонстрацию: нет горючего, чтобы свозить на нее людей

час назад

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Автор фото, ADALBERTO ROQUE Подпись к фото, В 2008 году на первомайскую демонстрацию в Гаване собрались более 500 тысяч человек

Коммунистическое правительство Кубы отменило традиционную первомайскую демонстрацию из-за острой нехватки бензина и дизельного топлива.

Как правило, на празднование того, что здесь называется Международным днем трудящихся, на Кубе автобусами со всего острова свозят в Гавану сотни тысяч людей.

Демонстрации проводились ежегодно, начиная с 1959 года после победы революции. Отмена по экономическим причинам случилась впервые. В 2020 и 2021 годах, впрочем, шествия отменялись из-за пандемии Covid-19.

Огромные очереди из автомобилей выстраиваются на заправках вот уже несколько недель подряд. Иногда водители ждут своей очереди по несколько дней.

Несколько ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что страна получает только две трети необходимого ей топлива. По его словам, в этом виноваты поставщики, не выполняющие свои контрактные обязательства.

Директор программы "Энергия и окружающая среда" из Техасского университета в Остине Хорхе Пиньон сказал, что это - недвусмысленный намек на Венесуэлу. Обе страны заключили бартерное соглашение еще в 2000 году, согласно которому Куба отправляет в Венесуэлу врачей и учителей, а по некоторым источникам, и агентов контрразведки, в обмен получая нефть. Сейчас это соглашение оказалось под угрозой.

"Последние два десятилетия Венесуэла постоянно теряет доход, потому что не продает эту нефть на международном рынке, - сказал Пиньон. - Я думаю, что они дошли до той точки, когда просто не могут позволить себе дальнейшие безналичные ее поставки кубинцам".

Автор фото, YAMIL LAGE Подпись к фото, На Кубе есть железная дорога, но электрифицировано менее четверти ее общей протяженности. В остальных местах ходят локомотивы на дизельном топливе

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Экспорт нефти из Венесуэлы на Кубу и так уже сократился почти вполовину за последнее десятилетие из-за ее собственных внутренних проблем: общая добыча сократилась и по причине коррупции, и из-за плохого управления, и из-за санкций.

Однако война, развязанная Россией в Украине, изменила ситуацию. Администрация Байдена впервые за многие годы выдала разрешение компании Chevron на добычу и экспорт в США венесуэльской нефти.

У Венесуэлы после многолетнего экономического кризиса неожиданно появился гораздо более выгодный покупатель. Венесуэльская нефть более высокого качества теперь идет в США.

Это поставило Кубу в затруднительное положение: нефть на Кубе есть, но она низкого качества, и нефтеперерабатывающие заводы острова не в состоянии ее переработать.

Куба постоянно испытывает нехватку твердой валюты и не может покупать в необходимом количестве топливо на мировом рынке.

Санкции "максимального давления", введенные администрацией Трампа и в основном оставленные в силе президентом Байденом, лишают Кубу доходов в иностранной валюте на миллиарды долларов в год.

Дефицит топлива еще больше осложнил повседневную жизнь кубинцев. По данным испанской газеты El Pais, типичная месячная зарплата составляет 150-200 долларов, при том, что литр растительного масла стоит 30 долларов.

Правительство Кубы по-прежнему заявляет, что социалистическая модель отлично подходит для страны и что во всем виноваты санкции США.