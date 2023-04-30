Не больше 15 кг: в британских тюрьмах ограничили количество книг, которое могут иметь осужденные за терроризм

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Количество книг в камерах ограничивается, чтобы осужденные не могли спрятать среди них экстремистскую литературу

Правительство Великобритании объявило об ужесточении мер контроля в тюрьмах над осужденными за терроризм. Ограничения касаются религиозной деятельности и количества книг, которые они могут хранить в своих камерах. Новые правила относятся к тюрьмам Англии и Уэльса.

Отныне осужденные террористы (всего их содержится в тюрьмах около 200 человек) больше не смогут играть ведущую роль на религиозных службах, вне зависимости от вероисповедания, также будут проводиться и более строгие проверки на наличие экстремистской литературы, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Эта мера главным образом направлена на то, чтобы осужденные террористы не могли произносить проповеди, что способствует росту их влияния на других заключенных и распространению экстремистской идеологии.

Правительство также подтвердило, что с 30 апреля вводит ограничения и на имущество осужденных террористов. Речь идет о количестве книг, которые они могут хранить в камерах. Отныне все книги должны помещаться в две картонные коробки среднего размера с максимальным весом в 15 кг.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Тюремная билиотека в тюрьме Беруин в Уэльсе (2017 год)

Объявляя об ограничениях, правительство сослалось на случай, когда у осужденного за терроризм в камере было около 200 книг. По мнению властей, он собрал столько книг, чтобы перегрузить тюремщиков работой.

Заключенные в британских тюрьмах могут брать книги в библиотеке, заказывать их в специально одобренных магазинах, также им могут передавать книги навещающие их друзья и родственники.

Несколько лет назад правительство пыталось запретить передавать книги заключенным, но в 2014 году суд признал этот запрет незаконным. В постановлении суда также говорилось, что нет оснований ограничивать количество книг, которые могут иметь осужденные, но в Министерстве юстиции считают, что если ограничение касается одной конкретной категории осужденных, то оно сможет обосновать эту меру в судах.

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На этой неделе также начинается строительство нового Центра строгого наблюдения в тюрьме Франкленд на севере Англии. Это будет отдельное крыло, специально приспособленное для содержания самых физически буйных заключенных, в том числе террористов, для дальнейшего пресечения экстремистской деятельности.

Это - самые недавние меры, предпринятые правительством по борьбе с распространением радикализации в тюрьмах, по итогам независимого исследования положения в тюрьмах, проведенного королевским адвокатом Джонатаном Холлом.

В частности в нем говорится, что "при оценке или при принятии мер по снижению риска радикализации, исходящего от террористических групп, должностные лица должны уделять более пристальное внимание роли, которую играют исламистские группы и имеющаяся в них иерархия".

Он также отметил, что Служба тюрем и гласного надзора Его Величества "утратила свою роль в общенациональных усилиях по снижению риска терроризма", и призвал к более жестким ограничениям в отношении преступников, совершивших террористические акты и находящихся в местах лишения свободы.

Министр юстиции Алекс Чок, недавно занявший этот пост, заявил, что эти изменения остановят террористов: "Вера может сыграть жизненно важную роль в реабилитации заключенных, но мы ни в коем случае не должны терпеть террористов, которые пытаются использовать религиозные службы для продвижения своих зловещих планов".