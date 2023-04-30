Эрдоган утверждает, что турецкая разведка убила лидера "Исламского государства" в Сирии

18 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Реджеп Тайип Эрдоган борется за свое политическое выживание. Независимое подтверждение его слов на данный момент отсутствует

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что разведывательные службы страны выследили и убили лидера группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Хуссейна аль-Кураши.

Эрдоган поведал об этом в интервью турецкому государственному телевидению. По его словам, операция по нейтрализации джихадиста состоялась в Сирии в субботу, а турецкая разведка MIT следила за Кураши длительное время.

Никаких дополнительных подробностей Эрдоган не сообщил, а независимого подтверждения его слов на данный момент нет.

В Турции в самом разгаре предвыборная кампания, президентские выборы пройдут 14 мая, причем, судя по опросам, у Эрдогана есть реальный шанс проиграть их.

О назначении Кураши лидером ИГ группировка сообщила в конце прошлого года; его предшественник, которого также звали Кураши, тоже был убит.