Эрдоган утверждает, что турецкая разведка убила лидера "Исламского государства" в Сирии
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что разведывательные службы страны выследили и убили лидера группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Хуссейна аль-Кураши.
Эрдоган поведал об этом в интервью турецкому государственному телевидению. По его словам, операция по нейтрализации джихадиста состоялась в Сирии в субботу, а турецкая разведка MIT следила за Кураши длительное время.
Никаких дополнительных подробностей Эрдоган не сообщил, а независимого подтверждения его слов на данный момент нет.
В Турции в самом разгаре предвыборная кампания, президентские выборы пройдут 14 мая, причем, судя по опросам, у Эрдогана есть реальный шанс проиграть их.
О назначении Кураши лидером ИГ группировка сообщила в конце прошлого года; его предшественник, которого также звали Кураши, тоже был убит.
В феврале в иракских СМИ появлялись сообщения о гибели и нового лидера организации, но они так и не подтвердились.