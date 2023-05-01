Судан: столица страны Хартум подверглась авиаударам, несмотря на перемирие; тысячи людей ждут эвакуации

49 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Так Хартум выглядел в воскресенье

Несмотря на соглашение о перемирии между противоборствующими сторонами в Судане, столица страны Хартум вновь подверглась авиационным ударам. Между тем, в Порт-Судане - единственном порту государства, расположенном на Красном море, - тысячи иностранцев ждут эвакуации.

В воскресенье вечером стороны заявили, что продлевают соглашение о прекращении огня еще на трое суток. Оно должно было истечь в полночь по местному времени, однако, как заявили представители RSF, перемирие будет продолжено в "ответ на международные, региональные и местные призывы".

Регулярная армия Судана, которая с середины апреля сражается за власть в стране с военизированным формированием "Силы быстрой поддержки" (RSF), сообщила, что обстреляла город, пытаясь изгнать из него членов этой группы.

Дипломатический корреспондент Би-би-си Пол Адамс отмечает, что суданской армии будет трудно вытеснить вооруженных членов RSF из Хартума. Хотя регулярные военные обладают значительной огневой мощью, "Силы быстрой поддержки" умеют быстро передвигаться и больше приспособлены к городским боям.

Бывший премьер-министр Судана Абдалла Хамдок в субботу заявил, что конфликт в Судане может развиваться по еще худшему сценарию, чем войны в Сирии и Ливии, когда погибли сотни тысяч людей. "Думаю, что это будет кошмар для мира, - сказал он. - Это не война между армией, которая пытается подавить небольшое восстание. Это практически как война между двумя армиями".

По данным министерства здравоохранения Судана в результате боев было убито 528 человек, а около 4,6 тыс. получили ранения. Как отмечает агентство Рейтер, представители ООН сообщают о похожем числе жертв, но предполагают, что на самом деле погибших гораздо больше.

Эвакуация

Гуманитарная ситуация в Хартуме остается крайне сложной. Из-за боев в городе были вынуждены закрыться более 70% медицинских учреждений.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Эвакуированные из Судана на борту саудовского корабля по пути из Порт-Судана в Джедду

Хотя перемирие постоянно нарушается, оно позволило начать эвакуацию из Судана иностранных граждан. Многие из них прибыли в Порт-Судан, откуда людей вывозят на самолетах и кораблях.

Как передает корреспондент Би-би-си Лиз Дюссет, которая находится на борту саудовского корабля, эвакуирующего людей, в Порт-Судане военных действий нет, но город переполнен беженцами из Хартума и других населенных пунктов.

В местных гостиницах живут иностранцы, которые ждут эвакуации, а также помогающие им сотрудники посольств.

Автор фото, AFP via Getty Images

Однако для граждан стран, где также продолжаются конфликты (таких, как Сирия, Йемен и Судан), ситуация еще сложнее, отмечает наш корреспондент. Уже несколько недель Порт-Судан не могут покинуть около 3 тыс. йеменцев, большинство из которых - студенты. Саудовская Аравия, которая вывозит людей по морю, принимает определенное число граждан Йемена, однако не хочет предоставлять убежище слишком многим, признался один из сотрудников служб безопасности.

Кто с кем воюет

Борьба за власть в Судане идет между двумя наиболее влиятельными генералами в стране. Глава регулярной армии и фактически президент страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сражается со своим заместителем - командующим "Силами быстрой поддержки" генералом Мохамедом Хамданом Дагало, также известным как Хемети (иногда пишется как Хемедти или Хамедти).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Армия Судана призывает жителей Хартума не выходить из домов

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По словам нашего корреспондента, это противостояние подпитывается не только глубокой личной и политической неприязнью между двумя генералами, но и соревнующимися между собой интересами и влиянием других стран мира.

Важнейшие региональные игроки, в том числе Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, давно платили Хемети за участие в войне против спонсируемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене.

Однако в последние годы саудиты также сблизились с генералом аль-Бурханом, и у них есть давние и тесные отношения с регулярной армией Судана.

В Судане интересы Хемети связаны с добычей золота и строительством. Он также занимается региональной политикой и развивает связи с Россией.

В марте 2022 года суданские чиновники заявили, что планируют возобновить приостановленное в 2020 году соглашение, по которому Москва получила бы в аренду на 25 лет военно-морскую базу в Порт-Судане. Тогда же Хемети ездил в Москву, где встречался с российскими чиновниками, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова и Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России.

16 марта телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина" опубликовал выдержанный в его обычной манере ответ корреспонденту New York Times, в котором в частности говорилось: "мы... не имеем никакого отношения... к господину Хамедти".

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