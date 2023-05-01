Что известно о новом массированном обстреле Украины российскими ракетами - втором за три дня

38 минут назад

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Автор фото, Sergei Lisak/ Ukrainian authorities Подпись к фото, В ночь на понедельник российская ракета попала в промышленное предприятие и жилые дома в Павлограде

В ночь на понедельник российские силы во второй раз за последние три дня нанесли по Украине массированный удар, выпустив 18 ракет. По сообщению ВСУ, украинские силы ПВО уничтожили 15 из них. В Киеве ПВО полностью отразили атаку, но в Днепропетровской области несколько десятков человек получили ранения из-за попаданий ракет.

Около 02:30 ночи россияне атаковали Украину из самолетов стратегической авиации - "девяти Ту-95 из района Оленегорск (Мурманская обл.) и двух Ту-160 из района Каспийского моря", написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в телеграм-канале.

По его словам, всего было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, украинские военные уничтожили 15 из них.

Воздушная тревога в Украине длилась около трех часов.

Попадание ракеты в Павлограде

Наиболее сильные разрушения пришлись на город Павлоград Днепропетровской области, расположенный на востоке страны в 100 с небольшим км от передовой на контролируемой украинской стороной территории.

На видео в соцсетях, появившихся ночью, видны яркие вспышки и взрывы. В некоторых российских телеграм-каналах в этой связи были предположения, что при обстреле пострадали украинские боеприпасы.

"Враг атаковал ракетами. Семь из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадание", - написал ночью в телеграм-канале глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

Лысак сообщил, что на одном из промышленных предприятий города начался пожар, который вскоре был потушен. Глава администрации добавил, что "в жилом районе повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования, пять магазинов", также получили повреждения несколько десятков домов в других районах.

Автор фото, Sergei Lisak/ Ukrainian authorities

По словам Лысака, в Павлограде в результате попадания ракеты 34 человека получили ранения, в том числе трое детей, самой младшей девочке из которых восемь лет. По данным Лысака, две женщины 45 и 55 лет оказались в реанимации.

Нападение на Киев

Позднее во многих частях Украины заработали сирены воздушной тревоги, в том числе в Киеве, где сигнал зазвучал в 4 утра и продлился около трех часов.

Как сообщила администрация украинской столицы, российские силы ночью атаковали город ракетами и беспилотными летательными аппаратами, и все выпущенные по столице ракеты сбили.

Посол Великобритании в Украине Милинда Симмонс во время отбитого нападения на Киев написала в твиттере: "Сейчас на улице шумно. Судя по звуку, похоже, что украинской ПВО приходится усиленно работать в ответ на "первомайский будильник" России".

Российское Минобороны ракетную атаку по Украине пока не комментировало.

Это вторая массированная ракетная атака России на Украину за последние три дня. В ночь на пятницу 28 апреля взрывы прогремели в Киевской, Черкасской, Днепропетровской и других областях. По данным украинских военных, Россия тогда выпустила 23 крылатых ракеты, а ВСУ сбили 21 из них. В результате обстрелов были повреждены несколько жилых домов, погибли не менее 25 человек.

В частности, одна из российских ракет ударила в многоквартирный жилой дом в городе Умань Черкасской области, что привело к обрушению одной из его секций. По данным спасателей, там погибли 23 человека, включая пятерых детей.

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