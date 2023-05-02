Ресайклинг тронов: как Карл III пытается модернизировать свою коронацию при помощи кресел
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В церемонии коронации британского монарха Карла III, которая пройдет в Лондоне в субботу 6 мая, в соответствии с ритуалом будет задействовано несколько разных кресел. Но ради заботы об экологии король распорядился не создавать для этой цели новые кресла, а заново обтянуть те, что остались от коронаций предыдущих монархов.
Во время самой коронации Карл III будет сидеть на древнем коронационном кресле, также известном как Кресло короля Эдуарда. С начала XIV века на нем короновали почти всех английских монархов.
А сразу после коронации Карл пересядет на так называемое тронное кресло. В его случае это будет кресло его дедушки, короля Георга VI, перетянутое новым сукном, но с оригинальной вышивкой герба на подлокотниках.
У его супруги, королевы-консорта Камиллы, будет такое же кресло, но с новой вышивкой, выполненной Королевской школой вышивания.
По словам Каролайн де Гито, специалиста по монаршим произведениям искусства из организации Royal Collection Trust, Карл III хотел, где возможно, повторно использовать уже существующие объекты для коронации, а не создавать новые.
"Таким образом, эти кресла получат новую жизнь и новый внешний вид, в то же время оставаясь историческими объектами. Это поможет сохранить их на будущее", - сказала она.
В церемонии будет задействован еще один вид мебели - именные кресла. Карл III будет сидеть на своем именном кресле перед тем, как пересесть с него на коронационное.
А Камиллу коронуют прямо на ее именном кресле.
Эти кресла были изначально сделаны для матери Карла, Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа - и были использованы во время ее коронации в 1953 году.
Теперь их тоже перетянули новым сукном и украсили новыми монограммами короля Карла и королевы-консорта Камиллы.
Этой работой занималась Королевская школа вышивания, к чьим услугам монархи прибегают с самого ее основания 150 лет назад.
Обновление кресел было поручено семейной фирме AT Cronin Workshop. У ее мастеров ушло на это два месяца.
По словам представителя компании, с кресел сняли всю обивку, а затем восстановили их с помощью нескольких слоев шерсти и украсили золотой тесьмой и бахромой. "У этих стульев по 100 лет жизни", - считает Иен Блок, сотрудник компании.
В Вестминстерском аббатстве, где пройдет церемония коронации, будет также около 100 специальных дубовых стульев с синим бархатом, украшенных монограммами короля и королевы-консорта. После церемонии их продадут, а все средства будут перечислены на благотворительность.
Телевизионная клятва на верность
Еще одним новшеством в нынешней церемонии коронации станет тот факт, что клятву верности королю будут приносить не группа потомственных лордов, а все желающие - перед телевизорами в своих домах.
Однако эта идея вызвала критику у группы противников монархии, которые считают ее оскорбительной и по сути воплощающей собой презрение к народу.
Представители организации "Республика", которые хотели бы, чтобы монарха в Британии сменил напрямую избираемый глава государства, заявили, что в демократическом государстве не люди должны клясться в верности лидеру, а наоборот - лидер в верности народу. "Такого рода бред должен был умереть с Елизаветой I, а он пережил Елизавету II", - сказал представитель организации Грэм Смит.
По словам представителей королевской семьи, идея о клятве на верность перед телевизором была "лишь предложением, а не ожиданием или требованием".
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