Ресайклинг тронов: как Карл III пытается модернизировать свою коронацию при помощи кресел

19 минут назад

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Автор фото, PA Media Подпись к фото, Король Карл и Камилла в марте проверяли, как идут дела с вышивкой гербов для их кресел

В церемонии коронации британского монарха Карла III, которая пройдет в Лондоне в субботу 6 мая, в соответствии с ритуалом будет задействовано несколько разных кресел. Но ради заботы об экологии король распорядился не создавать для этой цели новые кресла, а заново обтянуть те, что остались от коронаций предыдущих монархов.

Во время самой коронации Карл III будет сидеть на древнем коронационном кресле, также известном как Кресло короля Эдуарда. С начала XIV века на нем короновали почти всех английских монархов.

А сразу после коронации Карл пересядет на так называемое тронное кресло. В его случае это будет кресло его дедушки, короля Георга VI, перетянутое новым сукном, но с оригинальной вышивкой герба на подлокотниках.

У его супруги, королевы-консорта Камиллы, будет такое же кресло, но с новой вышивкой, выполненной Королевской школой вышивания.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Именные кресла Елизаветы II и принца Филиппа

По словам Каролайн де Гито, специалиста по монаршим произведениям искусства из организации Royal Collection Trust, Карл III хотел, где возможно, повторно использовать уже существующие объекты для коронации, а не создавать новые.

"Таким образом, эти кресла получат новую жизнь и новый внешний вид, в то же время оставаясь историческими объектами. Это поможет сохранить их на будущее", - сказала она.

В церемонии будет задействован еще один вид мебели - именные кресла. Карл III будет сидеть на своем именном кресле перед тем, как пересесть с него на коронационное.

А Камиллу коронуют прямо на ее именном кресле.

Эти кресла были изначально сделаны для матери Карла, Елизаветы II и ее мужа принца Филиппа - и были использованы во время ее коронации в 1953 году.

Теперь их тоже перетянули новым сукном и украсили новыми монограммами короля Карла и королевы-консорта Камиллы.

Этой работой занималась Королевская школа вышивания, к чьим услугам монархи прибегают с самого ее основания 150 лет назад.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Кресло для королевы-консорта вышивают от руки

Обновление кресел было поручено семейной фирме AT Cronin Workshop. У ее мастеров ушло на это два месяца.

По словам представителя компании, с кресел сняли всю обивку, а затем восстановили их с помощью нескольких слоев шерсти и украсили золотой тесьмой и бахромой. "У этих стульев по 100 лет жизни", - считает Иен Блок, сотрудник компании.

В Вестминстерском аббатстве, где пройдет церемония коронации, будет также около 100 специальных дубовых стульев с синим бархатом, украшенных монограммами короля и королевы-консорта. После церемонии их продадут, а все средства будут перечислены на благотворительность.

Телевизионная клятва на верность

Еще одним новшеством в нынешней церемонии коронации станет тот факт, что клятву верности королю будут приносить не группа потомственных лордов, а все желающие - перед телевизорами в своих домах.

Однако эта идея вызвала критику у группы противников монархии, которые считают ее оскорбительной и по сути воплощающей собой презрение к народу.

Представители организации "Республика", которые хотели бы, чтобы монарха в Британии сменил напрямую избираемый глава государства, заявили, что в демократическом государстве не люди должны клясться в верности лидеру, а наоборот - лидер в верности народу. "Такого рода бред должен был умереть с Елизаветой I, а он пережил Елизавету II", - сказал представитель организации Грэм Смит.

По словам представителей королевской семьи, идея о клятве на верность перед телевизором была "лишь предложением, а не ожиданием или требованием".

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