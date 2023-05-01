Референдум в Узбекистане: по официальным данным, 90% проголосовали за обнуление сроков президента Мирзиёева

час назад

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Автор фото, STRINGER Подпись к фото, Согласно избирательной комиссии, население страны активно поддержало президента на референдуму 30 апреля

Избиратели в Узбекистане, согласно официальным данным, подавляющим большинством голосов поддержали конституционную реформу, благодаря которой президент Мирзиёев сможет оставаться у власти до 2040 года.

Избирательная комиссия объявила, что более 90% избирателей поддержали реформу. Поправки увеличивают срок президентства с пяти до семи лет и позволяют президенту баллотироваться в третий раз. Сейчас Шавкату Мирзиёеву - 66 лет, он теперь до 83 лет сможет править страной, которую возглавил в 2016 году.

Мирзиёев пришел к власти после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, правившего страной 26 лет.

Действующая Конституция была принята в 1992 году. Среди нововведений также запрет смертной казни.

В целом изменения касаются 65% Конституции. Президент утверждает, что кардинальные реформы усовершенствуют управление страной и обеспечат больше прав для ее жителей, но его критики утверждают, что они выгодны прежде всего самому Мирзиёеву.

Автор фото, UZBEK PRESIDENT PRESS SERVICE / HANDOUT Подпись к фото, Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев на избирательном участке в Ташкенте

Ислам Каримов за десятилетия своего правления превратил Узбекистан в одну из самых репрессивных стран в мире. Мирзиеев предпринял некоторые осторожные шаги к улучшению отношений с Западом, в частности при нем в стране стали привечать туристов из богатых стран и отказались от наиболее одиозных примеров репрессий. Отмена смертной казни в новой конституции укладывается в это русло.