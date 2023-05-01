Референдум в Узбекистане: по официальным данным, 90% проголосовали за обнуление сроков президента Мирзиёева
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Избиратели в Узбекистане, согласно официальным данным, подавляющим большинством голосов поддержали конституционную реформу, благодаря которой президент Мирзиёев сможет оставаться у власти до 2040 года.
Избирательная комиссия объявила, что более 90% избирателей поддержали реформу. Поправки увеличивают срок президентства с пяти до семи лет и позволяют президенту баллотироваться в третий раз. Сейчас Шавкату Мирзиёеву - 66 лет, он теперь до 83 лет сможет править страной, которую возглавил в 2016 году.
Мирзиёев пришел к власти после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, правившего страной 26 лет.
Действующая Конституция была принята в 1992 году. Среди нововведений также запрет смертной казни.
В целом изменения касаются 65% Конституции. Президент утверждает, что кардинальные реформы усовершенствуют управление страной и обеспечат больше прав для ее жителей, но его критики утверждают, что они выгодны прежде всего самому Мирзиёеву.
Ислам Каримов за десятилетия своего правления превратил Узбекистан в одну из самых репрессивных стран в мире. Мирзиеев предпринял некоторые осторожные шаги к улучшению отношений с Западом, в частности при нем в стране стали привечать туристов из богатых стран и отказались от наиболее одиозных примеров репрессий. Отмена смертной казни в новой конституции укладывается в это русло.
Вместе с тем, его оппоненты отмечают, что нарушения прав человека продолжаются, в стране нет реальной оппозиции, а деятельность СМИ жестко контролируется.