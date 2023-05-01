В Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей сошел с рельсов товарный поезд
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей сошел с рельсов и загорелся товарный поезд.
О подрыве железнодорожных путей в Унечском районе сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы", - написал глава региона в телеграм-канале.
Движение на этом участке дороги который находится примерно в 60 км от границы с Украиной, было приостановлено.
Как сообщили в РЖД, в результате инцидента, произошедшего в 10:17 по московскому времени, загорелся локомотив и сошли с рельсов семь товарных вагонов.
Сообщается, что поезд перевозил нефтепродукты и лес. Информации о пострадавших не было.
Поезд следовал из белорусского Гомеля в Брянск, сообщила Белорусская железная дорога.
Брянская область граничит с Украиной и Беларусью. Местные власти не раз рассказывали о том, что они называют диверсионными актами, устроенными в интересах Украины.
В субботу Богомаз также сообщил, что четыре человека погибли в результате обстрела Украиной села Суземка, примерно в 12 км к северу от границы России с Украиной.