В Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей сошел с рельсов товарный поезд

36 минут назад

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В Брянской области из-за подрыва железнодорожных путей сошел с рельсов и загорелся товарный поезд.

О подрыве железнодорожных путей в Унечском районе сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"В Унечском районе на 136 км ж/д путей Брянск-Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы", - написал глава региона в телеграм-канале.

Движение на этом участке дороги который находится примерно в 60 км от границы с Украиной, было приостановлено.

Как сообщили в РЖД, в результате инцидента, произошедшего в 10:17 по московскому времени, загорелся локомотив и сошли с рельсов семь товарных вагонов.

Сообщается, что поезд перевозил нефтепродукты и лес. Информации о пострадавших не было.

Поезд следовал из белорусского Гомеля в Брянск, сообщила Белорусская железная дорога.

Брянская область граничит с Украиной и Беларусью. Местные власти не раз рассказывали о том, что они называют диверсионными актами, устроенными в интересах Украины.