Первомайские протесты во Франции: ранены более 100 полицейских, около 300 человек арестовано

59 минут назад

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Во время первомайских акций протеста во Франции по меньшей мере 108 сотрудников полиции получили ранения, полиция арестовала 291 участника демонстраций, сообщил министр внутренних дел страны. Главным требованием демонстрантов была отмена пенсионной реформы, которую президент Эммануэль Макрон проводит, несмотря на возражения профсоюзов.

По данным МВД Франции, в демонстрациях 1 мая приняли участие около 780 тыс. человек, в том числе около 110 тыс. в Париже. Однако крупнейший французский профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявляет, что на улицы вышло в три раза больше людей, чем заявили власти.

Автор фото, Getty Images

Демонстрации прошли в основном мирно, однако небольшая часть протестующих начала бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и фейерверки. Полиция отвечала водометами и слезоточивым газом. О том, сколько демонстрантов получили ранения, не сообщается.

В Париже один из полицейских получил тяжелый ожог рук и лица, когда в него попала бутылка с зажигательной смесью, заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Демонстрации были в основном мирными, однако некоторые протестующие начали бросать в полицейских различные предметы

Столкновения также произошли в нескольких других городах Франции, в том числе в Лионе, Тулузе и Нанте, там демонстранты поджигали автомобили и громили магазины. Сообщается также, что протестующие на короткое время заняли фешенебельный отель в городе Марсель на юге страны.

Как передает агентство AFP, во время демонстраций в понедельник с призывом выйти на улицы к своим членам впервые обратились все восемь крупнейших профсоюзов Франции.

Президент Франции намерен поднять пенсионный возраст в стране на два года. Против этого выступают французские профсоюзы, сторонники которых регулярно проводят массовые акции протеста с марта. Они периодически сопровождаются ожесточенными столкновениями с полицией.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Тулузе полиция применила против демонстрантов водометы

Нынешний возраст выхода на пенсию во Франции, 62 года - самый низкий в Европе. Экономисты в один голос уверяют, что массовый выход на пенсию послевоенного поколения бэби-бумеров делает подобное повышение во Франции неизбежным.

Однако популярности реформе это не добавляет - особенно после того, как в апреле правительство Макрона воспользовалось своим исключительным конституционным правом, проведя законопроект через нижнюю палату парламента без голосования.

Ожидается, что закон о пенсионной реформе начнет действовать в сентябре этого года.

Правительство обещало профсоюзам продолжать переговоры, однако противники реформы требуют ее отменить, поэтому возможности для компромисса очень ограничены.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Демонстранты в Нанте сражаются с полицией

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