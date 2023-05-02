Met Gala 2023: звезды почтили память модельера Карла Лагерфельда - фотографии

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Певец Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) пришел на бал практически обнаженным: в наряде из серебряной краски и жемчуга

В Нью-Йорке состоялся очередной благотворительный бал Met Gala, на который знаменитости традиционно приходят в экстравагантных нарядах. В этом раз его главным мотивом было творчество покойного модельера Карла Лагерфельда.

Лагерфельд, скончавшийся в 2019 году в возрасте 85 лет, был известен любовью к черно-белым нарядам, жемчугу и высоким воротничкам. При выборе образа и одежды гости принимали это во внимание.

Посетители Met Gala также отдали дань знаменитой кошке Лагерфельда Шупетт - по меньшей мере два участника бала пришли в костюмах, посвященных этому животному.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Актер Джаред Лето нарядился кошкой Лагерфельда

На благотворительный бал получили приглашение около 400 гостей. Билет на это мероприятие стоит 50 тыс. долларов, а цена на столик начинается с 300 тыс. долларов.

Ведущими бала в этот раз были теннисист Роджер Федерер, певица Дуа Липа, актриса Пенелопа Круз, а также писатель, актер и продюсер Микейла Коул. Кроме того, в числе ведущих была главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Испанская актриса Пенелопа Круз

Среди посетителей бала таже была баскетболистка Бриттни Грайнер, которая в России получила срок за перевозку наркотиков и в конце прошлого года была обменяна на российского торговца оружием Виктора Бута.

Две звезды - супермодель Карли Клосс и теннисистка Серена Уильямс - воспользовались балом, чтобы публично объявить о своей беременности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американская модель Анок Яй

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Модель Эмили Ратаковски

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Главный редактор Vogue Анна Винтур и актер Бил Найи

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Еще одна знаменитость, пришедшая в костюме кошки: певица Doja Cat (с соответствующим псевдонимом)

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Американская хип-хоп исполнительница Карди Би

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Модельер Джорджина Чапман

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Певица и актриса Жанель Моне