Умер российский модельер Валентин Юдашкин

9 минут назад

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Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Российский модельер-художник Валентин Юдашкин умер на 60-м году жизни. Об этом со ссылкой на супругу модельера сообщает Первый канал. В 2016 году у Юдашкина диагностировали рак.

"Гениальный модельер, признанный мастер мировой моды. Его наряды носили звезды шоу-бизнеса, театра и кино, а показы всегда приковывали огромное внимание", - сказано в сообщении Первого канала.

Отмечатся, что в последние годы Юдашкин боролся с тяжелой болезнью.

В 2016 году у Юдашкина диагностировали рак почки. Затем, как рассказывал модельер, у него обнаружились метастазы в голове.

Юдашкин родился в 1963 году в Московской области. В 1991 году в Париже была представлена его первая коллекция под названием "Фаберже".

Юдашкин был членом-корреспондентом Ассоциации высокой моды Парижа и стал первым из российских модельеров, принятым в Палату французской высокой моды.

В 2013 году, когда Юдашкину иполнялось 50 лет, посол Франции в России вручил российскому модельеру знак Кавалера ордена Почетного Легиона.

В воскресенье, 30 апреля, умер другой знаменитый советский и российский модельер Вячеслав Зайцев. Юдашкин, комментируя его кончину, называл Зайцева великим модельером, художником и творцом. У Зайцева Юдашкин после окончания факультета моделирования Московского индустриального техникума в 1986 году проходил преддипломную практику.

"В такое время ушло сразу два дизайнера, это огромная трагедия, - сказал РБК стилист Влад Лисовец. - Валентин - это человек, который помогал всем российским женщинам, особенно российской эстраде, выглядеть по-голливудски, с достоинством, потому что его наряды всегда хорошо сидели на артистах и артистках. Он со всеми дружил".

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