Би-би-си открывает радиовещание на Судан. Гуманитарный кризис здесь грозит перерасти в полномасштабную катастрофу
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Всемирная служба Би-би-си запустила радиовещание на Судан на арабском языке. Трансляции будут выходить два раза в неделю на протяжении трех месяцев, чтобы сообщать новости и передавать необходимую информацию жителям этой африканской страны, в которой вспыхнула гражданская война.
Би-би-си сообщила, что в программы будут включены свидетельства очевидцев и новости, которые должны противостоять дезинформации.
Генеральный директор Би-би-си Тим Дэви сказал, что этот шаг является "ключевым во времена большой неопределенности".
Передачи будут транслироваться в прямом эфире из Лондона. В них будут принимать участия журналисты Би-би-си из столиц Иордании и Египта - Аммана и Каира.
Передачи будут доступны на коротких волнах в Судане, а также и по интернету. Слушателям также будут сообщать о том, где и как получить доступ к жизненно необходимым товарам и услугам.
"Всемирная служба является спасательным кругом для многих людей во всем мире, особенно там, где доступ к точным новостям и информации ограничен, - сказал Тим Дэви. - Она имеет первостепенное значение в период неопределенности".
По данным ООН, более 100 000 человек покинули Судан после того, как 15 апреля там вспыхнули ожесточенные бои между армией и военизированными Силами быстрой поддержки (RSF).
Еще 334 000 человек стали внутренними беженцами и были вынуждены искать безопасного убежища на территории своей страны.
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Все это происходит на фоне активизации дипломатических усилий с целью усадить враждующие стороны за стол переговоров.
Насколько действенными они окажутся, пока еще сложно сказать, но во вторник Министерство иностранных дел Южного Судана заявило, что армия и RSF в принципе согласились на новое семидневное перемирие с 4 мая и пообещали направить на переговоры своих представителей.
Его заявление прозвучало на следующий день после того, как специальный посланник ООН в Судане Фолькер Пертес сообщил агентству AP, что обе стороны договорились вести переговоры о стабильном и надежном прекращении огня.
Он добавил, что потенциальной площадкой для переговоров может быть Саудовская Аравия.
Если переговоры состоятся, это будет первая встреча сторон с начала конфликта.
Большинство европейских государств завершили эвакуацию своих граждан, но Россия заявила во вторник, что направляет четыре военных самолета, чтобы вывезти из Судана более 200 человек, включая своих граждан и граждан "дружественных стран".
Тем временем в столице Судана Хартуме заканчиваются запасы продовольствия, воды и электричества, но из-за продолжающихся боев, гуманитарная помощь, доставленная ООН остается на складах в Порт-Судане. А продолжающиеся повсеместные грабежи означают, что безопасного способа ее доставки просто нет.
Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ахмед аль-Мандхари заявил, что медицинские учреждения в Хартуме подверглись нападению, а некоторые из них используются в качестве военных баз.
"На сегодняшний день было зарегистрировано около 26 нападений на медицинские учреждения. Некоторые из этих нападений привели к гибели медицинских работников и гражданских лиц, - сказал он Би-би-си.- Некоторые больницы превращены в военные базы, и из них выгнали и персонал, и пациентов", - добавил он.
В понедельник координатор ООН по гуманитарным вопросам в Судане Абду Диенг заявил, что более двух недель опустошительных боев могут превратить гуманитарный кризис в стране в полномасштабную катастрофу.