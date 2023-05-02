Би-би-си открывает радиовещание на Судан. Гуманитарный кризис здесь грозит перерасти в полномасштабную катастрофу

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В столице Судана Хартуме артиллерийские обстрелы продолжились, несмотря на объявленное перемирие, которое бы позволило жителям покинуть город

Всемирная служба Би-би-си запустила радиовещание на Судан на арабском языке. Трансляции будут выходить два раза в неделю на протяжении трех месяцев, чтобы сообщать новости и передавать необходимую информацию жителям этой африканской страны, в которой вспыхнула гражданская война.

Би-би-си сообщила, что в программы будут включены свидетельства очевидцев и новости, которые должны противостоять дезинформации.

Генеральный директор Би-би-си Тим Дэви сказал, что этот шаг является "ключевым во времена большой неопределенности".

Передачи будут транслироваться в прямом эфире из Лондона. В них будут принимать участия журналисты Би-би-си из столиц Иордании и Египта - Аммана и Каира.

Передачи будут доступны на коротких волнах в Судане, а также и по интернету. Слушателям также будут сообщать о том, где и как получить доступ к жизненно необходимым товарам и услугам.

"Всемирная служба является спасательным кругом для многих людей во всем мире, особенно там, где доступ к точным новостям и информации ограничен, - сказал Тим Дэви. - Она имеет первостепенное значение в период неопределенности".

По данным ООН, более 100 000 человек покинули Судан после того, как 15 апреля там вспыхнули ожесточенные бои между армией и военизированными Силами быстрой поддержки (RSF).

Еще 334 000 человек стали внутренними беженцами и были вынуждены искать безопасного убежища на территории своей страны.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сто тысяч человек уже покинули Судан, и это число, если бои не закончатся, может значительно возрасти

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Все это происходит на фоне активизации дипломатических усилий с целью усадить враждующие стороны за стол переговоров.

Насколько действенными они окажутся, пока еще сложно сказать, но во вторник Министерство иностранных дел Южного Судана заявило, что армия и RSF в принципе согласились на новое семидневное перемирие с 4 мая и пообещали направить на переговоры своих представителей.

Его заявление прозвучало на следующий день после того, как специальный посланник ООН в Судане Фолькер Пертес сообщил агентству AP, что обе стороны договорились вести переговоры о стабильном и надежном прекращении огня.

Он добавил, что потенциальной площадкой для переговоров может быть Саудовская Аравия.

Если переговоры состоятся, это будет первая встреча сторон с начала конфликта.

Большинство европейских государств завершили эвакуацию своих граждан, но Россия заявила во вторник, что направляет четыре военных самолета, чтобы вывезти из Судана более 200 человек, включая своих граждан и граждан "дружественных стран".

Тем временем в столице Судана Хартуме заканчиваются запасы продовольствия, воды и электричества, но из-за продолжающихся боев, гуманитарная помощь, доставленная ООН остается на складах в Порт-Судане. А продолжающиеся повсеместные грабежи означают, что безопасного способа ее доставки просто нет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вспышка насилия в Судане усугубила гуманитарный кризис в стране

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ахмед аль-Мандхари заявил, что медицинские учреждения в Хартуме подверглись нападению, а некоторые из них используются в качестве военных баз.

"На сегодняшний день было зарегистрировано около 26 нападений на медицинские учреждения. Некоторые из этих нападений привели к гибели медицинских работников и гражданских лиц, - сказал он Би-би-си.- Некоторые больницы превращены в военные базы, и из них выгнали и персонал, и пациентов", - добавил он.