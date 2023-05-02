В Брянской области в результате диверсии сошел с рельсов поезд

50 минут назад

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Автор фото, Baza

В Брянской области в результате "вмешательства посторонних лиц" сошли с рельсов локомотив и 20 грузовых вагонов, сообщили в РЖД.

"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская - Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда, - отмечается в сообщении. - В настоящее время движение на участке Снежетьская - Белые Берега приостановлено".

Эту информацию подтвердил губернатор Александр Богомаз. По его словам, в районе станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство, пострадавших нет.

По другим сообщениям, произошли сразу три взрыва.

По предварительным данным, диверсия была совершена недалеко от станции Снежетьская в момент прохождения грузового состава, следующего из Брянска в Карачев. В результате локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов, о возгораниях или жертвах не сообщается. Движение поездов было приостановлено.

По данным РЖД, открытого горения нет, но на месте работают городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда. Как сообщается, пострадавших нет.